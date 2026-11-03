Con Troilo y varias sorpresas, Scaloni dio la lista de convocados para los próximos amistosos

La Selección argentina inicia una nueva etapa después de la despedida de Lionel Messi y Lionel Scaloni presentó la primera convocatoria de este ciclo para los amistosos de noviembre ante Uruguay y Costa Rica. Entre las principales novedades aparece Mariano Troilo, el defensor cordobés que recibió su primera citación al seleccionado mayor.

El futbolista de Parma integra una nómina que también tiene como sorpresa la presencia de Aaron Anselmino, defensor de Chelsea, y el regreso de Gonzalo Montiel, lateral de River Plate. La convocatoria marca el comienzo de una renovación de nombres en la Albiceleste, que afrontará dos compromisos en el país.

Argentina jugará ante Uruguay el 13 de noviembre en la Bombonera, mientras que el segundo encuentro será el 17 de noviembre frente a Costa Rica, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

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Mariano Troilo, la novedad cordobesa en la Selección

La convocatoria de Troilo representa una de las principales noticias para el fútbol de Córdoba. El defensor, actualmente en Parma de Italia, recibió su primera oportunidad en la Selección mayor y se suma a un grupo que comienza a incorporar nuevas alternativas de cara al futuro.

El llamado llega en una nómina con varios futbolistas jóvenes y algunas caras que buscan consolidarse en el ciclo de Scaloni. Entre ellos también aparece Aaron Anselmino, marcador central surgido de Boca Juniors y actualmente vinculado a Chelsea.

El defensor de 21 años tuvo experiencias en Borussia Dortmund y Racing de Estrasburgo, aunque las lesiones condicionaron su continuidad. Su convocatoria representa otra de las apuestas del cuerpo técnico para observar nuevas opciones en la última línea.

El regreso de Montiel y las otras novedades de Scaloni

Otra de las noticias destacadas es el regreso de Gonzalo Montiel. El lateral derecho de River vuelve a integrar una convocatoria después de no haber formado parte de la delegación que disputó los últimos amistosos ante Bolivia, Burkina Faso y Benín.

La lista también incluye a otros futbolistas jóvenes como Gianluca Prestianni, Franco Mastantuono y Santiago Beltrán, arquero de River Plate.

En el arco, Scaloni convocó a Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli, Juan Musso y Beltrán. La presencia del Dibu también llamó la atención porque el arquero sufrió una fractura de maxilar luego de un choque durante el partido entre Chelsea y Everton por la Premier League.

En contrapartida, Lautaro Martínez no fue citado. El delantero de Inter atraviesa una recuperación por una distensión muscular en los flexores del muslo izquierdo, lesión que lo mantendría fuera de las canchas entre cuatro y seis semanas.

Los amistosos ante Uruguay y Costa Rica

El primer compromiso será frente a Uruguay, el 13 de noviembre en la Bombonera. La Celeste atraviesa una etapa de transición luego de la salida de Marcelo Bielsa y afrontará estos encuentros con Diego Forlán como entrenador interino.

El segundo partido será en Córdoba. El 17 de noviembre, la Selección argentina se presentará en el estadio Mario Alberto Kempes ante Costa Rica, en un encuentro que tendrá especial interés para el público cordobés por la presencia de Troilo en la convocatoria.

El seleccionado centroamericano también atraviesa un proceso de cambios: Fernando Batista dejó el cargo de entrenador después de las derrotas ante Curazao y Haití por la Concacaf Nations League. Su reemplazante, Bryan Ruiz, convocó nuevamente al arquero Keylor Navas.

Los dos amistosos marcarán el comienzo de una nueva etapa para la Albiceleste, que buscará probar alternativas y renovar su plantel después de la despedida de Messi.

La lista completa de convocados de la Selección argentina

Arqueros

Emiliano Martínez (Chelsea).

Gerónimo Rulli (Manchester City).

Juan Musso (Atlético de Madrid).

Santiago Beltrán (River Plate).

Defensores

Gonzalo Montiel (River Plate).

Román Vega (Zenit).

Aaron Anselmino (Chelsea).

Leonardo Balerdi (Roma).

Mariano Troilo (Parma).

Facundo Medina (Bayer Leverkusen).

Lisandro Martínez (Manchester United).

Agustín Giay (Palmeiras).

Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon).

Mediocampistas

Máximo Perrone (Como).

Exequiel Palacios (Ipswich Town).

Valentín Barco (Chelsea).

Alexis Mac Allister (Liverpool).

Enzo Fernández (Manchester City).

Matías Soulé (Roma).

Giuliano Simeone (Atlético de Madrid).

Gianluca Prestianni (Benfica).

Juan Manuel López (Palmeiras).

Franco Mastantuono (Fiorentina).

Ezequiel Fernández (Bayer Leverkusen).

Delanteros

Santiago Castro (Roma).

Julián Álvarez (Atlético de Madrid).

Nicolás Paz (Como).

Thiago Almada (River Plate).