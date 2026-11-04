El lado oscuro del horario de verano permanente: un estudio alerta sobre riesgos para niños

La implementación del horario de verano permanente podría parecer beneficiosa al ofrecer noches más iluminadas, sin embargo, un reciente estudio de la Universidad de Washington reveló que esta medida podría tener consecuencias preocupantes para los niños en Estados Unidos. Según la investigación, la adopción de este horario podría resultar en al menos 2 mil millones de viajes escolares adicionales realizados en la oscuridad, lo que incrementaría los riesgos de seguridad y reduciría la exposición de los niños a la luz solar matutina.

El debate sobre la permanencia del horario de verano ha cobrado fuerza en Washington D.C.. Durante el verano pasado, la Cámara de Representantes de EE. UU. aprobó una legislación para eliminar el cambio anual al horario estándar en otoño. Nineteen states, incluyendo Washington, ya han aprobado medidas que respaldan esta modificación, que entraría en vigor en esos estados si la ley federal se convierte en realidad.

Sin embargo, la legislación se encuentra estancada en el Senado, y los horarios de inicio escolar han surgido como una preocupación central. La implementación del horario de verano permanente (DST) retrasaría el amanecer una hora durante los meses de invierno, dejando las mañanas más oscuras desde noviembre hasta marzo. Aunque esto afectaría a todos los que viajan temprano, los investigadores de la Universidad de Washington se enfocaron en el impacto específico en los niños que asisten a la escuela.

Un aumento significativo en los viajes escolares oscuros

Para evaluar el posible impacto, el equipo de investigación examinó 14 de los 19 estados que ya habían aprobado medidas para el horario de verano permanente. Combinando cifras de matrícula escolar, horarios de inicio de clases y coordenadas geográficas, determinaron con qué frecuencia los estudiantes tendrían que viajar a la escuela antes del amanecer. Luego, calcularon el número total de estos viajes bajo el sistema propuesto y lo compararon con la práctica actual de cambiar los relojes dos veces al año.

Los resultados mostraron incrementos significativos. En el estado de Washington, el horario de verano permanente generaría casi 35 millones de viajes escolares adicionales en la oscuridad. Patrón similar se observó en los otros 13 estados, siendo Georgia el que mostró el mayor aumento, con aproximadamente 71 millones de viajes oscuros adicionales.

Cuando los investigadores ampliaron sus hallazgos para estimar el impacto a nivel nacional, calcularon que el horario de verano permanente generaría al menos 2 mil millones de viajes más a la escuela antes del amanecer en comparación con el sistema actual.

Las posibles consecuencias van más allá de las mañanas inconvenientes. Un análisis de los registros de colisiones de tráfico en EE. UU. encontró que los accidentes fatales que involucran a peatones en edad escolar eran aproximadamente el doble de probables durante las mañanas oscuras que después del amanecer. Los hallazgos fueron publicados el 29 de octubre en la revista Current Biology.

El autor principal, Horacio de la Iglesia, profesor de biología en la Universidad de Washington, advirtió: "Se llama el 'Sunshine Protection Act' porque se obtiene una hora extra de luz al final del día. Pero se quitará esa hora de la mañana. Podría llamarse el 'Sunshine Destruction Act'. Estas mañanas oscuras afectarán de manera desigual a los niños que deben ir a la escuela a una hora determinada. Es una métrica muy tangible que cualquier persona de cualquier estado o contexto socioeconómico puede entender. Nadie quiere que sus hijos vayan a la escuela en la oscuridad".

La importancia de la luz matutina para la salud de los niños

Más allá de las preocupaciones sobre la seguridad vial, la falta de acceso a la luz matutina podría interferir con los ritmos biológicos naturales del cuerpo. La luz brillante por la mañana ayuda a sincronizar el reloj circadiano, el sistema interno que influye en el sueño, el estado de ánimo, el apetito y otras funciones importantes. Cuando las personas reciben muy poca luz matutina, mantener estos ritmos biológicos se vuelve más difícil.

Para los niños, que generalmente deben seguir horarios escolares fijos, las mañanas más oscuras podrían significar perder la oportunidad de recibir luz solar en un momento en que sus cuerpos la necesitan. Guadalupe Rodríguez Ferrante, investigadora postdoctoral en biología en la Universidad de Washington, expresó: "Cuando enviamos a los niños a la escuela en la oscuridad, los estamos privando de una oportunidad para recibir esa luz matutina".

Los investigadores también identificaron qué comunidades experimentarían los mayores cambios. Las escuelas ubicadas cerca de los límites occidentales de las zonas horarias, como las de Forks, Washington, se verían particularmente afectadas, ya que el amanecer ya ocurre relativamente tarde en esos lugares. Los distritos que comienzan las clases temprano en la mañana enfrentarían aumentos similares en los viajes oscuros.

Ejemplos notables son Mississippi y Alabama. En ambos estados, las escuelas comienzan, en promedio, antes de las 8 a.m. Bajo el sistema actual, cada estado tiene aproximadamente 2 millones de viajes escolares en la oscuridad. Con el horario de verano permanente, esa cifra aumentaría a más de 20 millones de viajes por estado.

La autora Rodríguez Ferrante agregó: "Algunos distritos probablemente nunca experimentan un viaje oscuro bajo el sistema actual, y si esto se aprueba, de repente se despertarán a esta nueva realidad de que sus hijos van a la escuela en la oscuridad".

¿Por qué la estimación de 2 mil millones podría ser baja?

Aunque los investigadores utilizaron información detallada sobre las escuelas para calcular los cambios en 14 estados, su estimación a nivel nacional requirió suposiciones más amplias. Para proyectar lo que sucedería si todo Estados Unidos adoptara el horario de verano permanente, asumieron que los estudiantes generalmente saldrían hacia la escuela alrededor de las 8 a.m.

Como muchos niños comienzan a viajar antes, el equipo cree que el aumento proyectado de aproximadamente 2 mil millones de viajes oscuros puede subestimar sustancialmente el impacto real.

Los hallazgos también plantean preguntas sobre los esfuerzos para mejorar el sueño de los adolescentes al retrasar los horarios de inicio de las escuelas secundarias. Los adolescentes suelen tener relojes biológicos que se desplazan más tarde que los de los niños más pequeños y los adultos, lo que hace que los horarios escolares más tardíos sean beneficiosos. Los investigadores argumentan que mover permanentemente los relojes hacia adelante podría socavar algunos de esos avances al hacer que la luz matutina sea menos accesible.

Una posible solución sería comenzar las clases más tarde para compensar las mañanas más oscuras. Sin embargo, de la Iglesia argumentó que tal cambio podría tener efectos en toda la vida diaria, requiriendo potencialmente que las familias y los lugares de trabajo ajusten sus horarios también. "He escuchado el argumento de que, si estamos en horario de verano permanente, simplemente podemos retrasar el horario de inicio de las clases para abordar estos problemas", dijo de la Iglesia. "Bueno, si hacemos eso, terminarás yendo a trabajar más tarde. Y todo se retrasará. Saldrás del trabajo una hora más tarde y perderás la oportunidad de disfrutar de tu luz de la tarde. Esencialmente, solo estaremos realineando a todos al tiempo solar. Eso, por definición, es el horario estándar".

Los hallazgos de los investigadores destacan un intercambio central en el debate sobre el horario de verano permanente. Si bien eliminar los cambios estacionales de horario proporcionaría más luz en las noches durante el invierno, la luz adicional vendría a expensas de la luz matutina, lo que podría afectar la seguridad, el sueño y las rutinas diarias de los niños.

Los autores del estudio incluyen al estudiante de secundaria Daniel Zhang y a los estudiantes de biología de la Universidad de Washington Nirekh Dasika, Alicia Nam, Jessie Lu, Navneet Tumber, Elena Kully-Rivera, Viridian Klei y Micaela E. Romero.