Bloqueos sindicales: comienza en Rosario el juicio a Camioneros por el caso Razzini

El juicio por el bloqueo a la empresa Razzini comenzará este lunes en Rosario, seis años después del conflicto sindical que afectó durante unos tres meses a la firma de materiales de construcción. El proceso buscará determinar las responsabilidades individuales de los acusados por las acciones denunciadas en 2020.

La audiencia está programada desde las 8 en el Centro de Justicia Penal. La agenda oficial incluye como acusados a Marcelo Ortiz, Víctor Manuel Kamiñsky, Gustavo Coronel y Damián Beiber. El tribunal estará integrado por Gonzalo Fernández Bussy, Mariano Aliau y Paola Aguirre.

El debate abordará la acusación por desbaratamiento de empresa. Según la información publicada antes de su apertura, Verónica Razzini, diputada nacional e integrante de la familia propietaria, será la primera testigo.

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Un conflicto por el encuadramiento de trabajadores

La disputa comenzó en junio de 2020, cuando Camioneros reclamó que parte del personal quedara comprendido en su convenio. La empresa sostuvo que esos trabajadores correspondían a Comercio y a la Uocra.

En ese contexto, la firma denunció impedimentos para ingresar y retirar mercadería, además de amenazas a sus directivos. El juicio deberá establecer qué conductas se acreditan y qué participación tuvo cada acusado.

El bloqueo se prolongó durante unos 90 días. Después del conflicto, Razzini impulsó la creación del Movimiento Empresarial Anti Bloqueo (MEAB), desde el que acompañó reclamos de otras empresas.

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Testimonios y pruebas

Durante el debate se prevé la presentación de testimonios y registros audiovisuales sobre lo ocurrido en los accesos a la firma. La apertura del juicio no implica una condena: los acusados mantienen la presunción de inocencia y el tribunal deberá evaluar las pruebas y los argumentos de las partes.