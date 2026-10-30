Razzini anunció un proyecto antibloqueos: "La protesta no habilita a cometer delitos"

Tras el polémico fallo judicial de San Nicolás, que absolvió a los acusados por el bloqueo a la distribuidora Rey, el Gobierno nacional prepara un nuevo proyecto para tipificar los bloqueos sindicales como delito penal. Así lo adelantó la diputada nacional de La Libertad Avanza, Verónica Razzini, quien cuestionó la resolución y advirtió sobre sus posibles consecuencias para el sector productivo.

En diálogo con Juntos por Cadena 3 Rosario, la legisladora sostuvo que la decisión judicial abre "una puerta muy peligrosa" y recordó que en el caso de la distribuidora hubo bloqueos durante una semana, amenazas, extorsiones y turbación de la posesión. "Estaban comprobados todos los delitos y este juez mágicamente decide que tiene que dejar todo para atrás", cuestionó. También señaló que, tras el fallo, algunos de los acusados manifestaron públicamente que volverían a bloquear empresas.

Razzini explicó que la iniciativa se trabaja junto al Ministerio de Seguridad, encabezado por Alejandra Monteoliva, y con el equipo de la Secretaría de Seguridad Productiva. Según anticipó, la presentación podría concretarse durante la próxima semana. "Decidimos fundamentarnos en este fallo y poder llevar más seguridad jurídica a quien emprende, a quien invierte en Argentina y darle más garantías de que este es un país donde puede hacerlo con tranquilidad", afirmó.

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La diputada defendió las medidas impulsadas por el Gobierno para limitar estas prácticas y destacó que la Ley de Modernización Laboral incorporó el bloqueo de empresas como una falta grave, con consecuencias económicas y jurídicas para los sindicatos. También mencionó la posibilidad de despidos con causa cuando se producen estas situaciones, la conformación de un gabinete antibloqueos en el Ministerio de Seguridad y la reglamentación del derecho a huelga. En ese sentido, aseguró que, según datos de la Secretaría de Trabajo, la conflictividad sindical entre empresas y gremios bajó un 42% durante este año.

Razzini también se refirió a la situación de su empresa familiar, que ingresó en concurso de acreedores en 2025 y quedó involucrada en una denuncia penal presentada por uno de sus acreedores. La legisladora rechazó las acusaciones de estafa y sostuvo que cuentan con contratos para demostrar ante la Justicia que no existió ningún delito. "Hay momentos donde todo se pone muy tirante y muy complicado, y hay personas que a veces toman estas decisiones", explicó.

Además, cuestionó la cobertura mediática del caso y aseguró que, durante los últimos 15 días, ninguno de los medios que difundieron información sobre la denuncia se comunicó con ella para conocer su versión. "Están tergiversando esto, están diciendo cosas que no son ciertas", afirmó, al tiempo que defendió la decisión de recurrir al concurso como una herramienta para ordenar los pagos a los acreedores de una compañía con seis décadas de trayectoria.

Por último, consultada sobre la situación económica y las dificultades que atraviesa el sector productivo, reconoció que la recuperación avanza más lentamente de lo que esperaba el Gobierno. "La economía viene funcionando más lento de lo que esperábamos", admitió. Sin embargo, defendió el rumbo de la gestión de Javier Milei y consideró que el país atraviesa un proceso de reacomodamiento después de años de una economía intervenida y cerrada. "No hay soluciones mágicas. Nosotros seguimos confiando en que el camino es este", concluyó.

Entrevista de Alberto Lotuf.