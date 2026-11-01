Passerini, furioso tras el 2-2 de Belgrano: “Se jugó hasta que lo empató Barracas”

Lucas Passerini, autor de los dos goles de Belgrano en el empate 2-2 ante Barracas Central por la fecha 15 del Torneo Clausura, explotó de bronca al finalizar el partido en el Gigante de Alberdi.

El delantero cuestionó con dureza la actuación del árbitro Bryan Ferreyra por el tiempo adicional, en el que el visitante logró la igualdad con un tanto de Nicolás Demartini.

"Creo que está claro. Fíjate cómo está toda la gente. Creo que todo el fútbol argentino piensa lo mismo. Se jugó hasta que lo empató Barracas", expresó Passerini en declaraciones post partido, donde se vio a los jugadores de Belgrano aplaudiendo de manera irónica al colegiado.

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El “Pirata” ganaba 2-0 con un doblete del propio Passerini (uno en cada tiempo). Barracas descontó con un golazo de Esteban Rolón y, ya en el tiempo agregado, igualó. El árbitro había anunciado cinco minutos, pero el partido se extendió más allá y, en una jugada de córner, llegó el 2-2.

Passerini contó que dialogó con el cuarto árbitro: “Me dijo que quedan 20 segundos y cuando sale el córner para Barracas dice que lo tiene que dejar jugar. Creo que la única jugada que tiene que dejar jugar después de que pase el tiempo es el penal, no un córner. Lo podría haber terminado, pero bueno, te da bronca, te da impotencia”.

Sobre el desarrollo del partido, Passerini analizó: "Tuvimos una o dos situaciones más para convertir otro, pero no se pudo. Descontaron y después, como lo vieron todos. Es muy injusto”.