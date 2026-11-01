Lanús empató con Gimnasia de Mendoza y se posiciona cerca de la Sudamericana

FOTO: Gonzalo Lobos festeja el gol con el que abrió el marcador.

Lanús no logró capitalizar varias oportunidades claras y terminó empatando 1-1 frente a Gimnasia de Mendoza, que ha mostrado un rendimiento decreciente en el Torneo Clausura 2026.

El encuentro se llevó a cabo en el estadio Néstor Díaz Pérez durante la novena fecha del torneo. El marcador fue inaugurado por Gonzalo Lobos en el cuarto minuto de descuento del primer tiempo. Sin embargo, Raúl Loaiza, en un intento de despeje, terminó anotando un autogol a los 27 minutos del segundo tiempo, que selló el empate.

Con este resultado, el equipo dirigido por Mauricio Pellegrino se encuentra en el quinto puesto de la zona A, acumulando 25 puntos, mientras que Gimnasia se sitúa séptimo con 21 unidades.

La próxima jornada, que definirá la fase regular y los puestos para los playoffs, verá a Lanús visitar a Central Córdoba, mientras que el equipo de Darío Franco se enfrentará a Independiente Rivadavia. Las fechas y horarios de ambos encuentros aún están por confirmarse.

El primer acercamiento al gol fue del local a los 16 minutos del primer tiempo, cuando Eduardo Salvio, tras un centro bajo desde la derecha, no pudo superar al arquero César Rigamonti. Seis minutos más tarde, Ignacio Sabatini lanzó un fuerte derechazo que fue bien atajado por Nahuel Losada.

Tras un intento de Facundo Lencioni que se fue desviado, llegó el primer gol de Lanús en el tiempo adicional, cuando Ronaldo Dejesús cabeceó, habilitando a Lobos, quien empujó la pelota al fondo de la red.

En el segundo tiempo, la primera llegada fue para Gimnasia, con un remate de Luciano Cingolani que fue controlado por Losada. El empate llegó a los 27 minutos, tras un remate de Matías "Monito" Vargas que fue despejado, pero un rebote desafortunado terminó en un autogol de Loaiza, quien trató de despejar y la colocó en un ángulo, sorprendiendo a sus compañeros.

Cuatro minutos después, Sasha Marcich lanzó un tiro libre que impactó en el travesaño. En el primer minuto de descuento, Martín Úbeda probó con un remate que fue detenido por Losada.