Diego Guelar advierte que una derrota de Trump podría marcar el fin de su hegemonía política

Buenos Aires, 1 de noviembre (NA) - Este próximo martes 3 de noviembre no solo se decidirán bancas legislativas en los EE. UU., ya que hay mucho más en juego. El control demócrata de una o ambas cámaras del Congreso podría establecer un claro límite al poder de Donald Trump.

Así lo considera el diplomático argentino Diego Guelar, exembajador en los EE. UU., en China y en Brasil, quien expuso su análisis a la Agencia Noticias Argentinas.

"El presidente Trump ha decidido convertir las elecciones de medio término en un verdadero plebiscito sobre su presidencia. En este sentido, su posible derrota marcaría el inicio de su declive y el fin de una década de trumpismo hegemónico", afirmó Guelar.

Sin embargo, ante este posible escenario y pensando en recuperar terreno de cara a las próximas presidenciales, surge la pregunta: ¿es probable que Trump modifique sus políticas, abandonando algunas de las más controvertidas, como las duras medidas antiinmigratorias o la guerra en Irán, o priorizando la lucha contra la inflación?

Para Guelar, "Trump morirá con las botas puestas y mantendrá su política de extremismo ideológico hasta el final".

Uno de los mayores temores de Trump para este supermartes es que los demócratas logren hacerse con el control de la Cámara de Representantes y del Senado, lo que les permitiría iniciar un impeachment contra el presidente, un proceso que podría culminar en su destitución.

"No tendrán los votos suficientes, especialmente en el Senado, pero es posible que algunos republicanos se sumen a esta causa. Cuando un liderazgo se debilita, siempre aparecen miembros del propio partido dispuestos a defeccionar", explicó Guelar.

Las encuestas actuales indican que, en términos generales, el Partido Demócrata tiene una ventaja de entre 8 y 10 puntos sobre el Partido Republicano. No obstante, la elección se desarrolla por estados, lo que significa que cada uno de los 50 presentará una realidad diferente.

Con este panorama, se prevé que la oposición obtenga el control de la Cámara de Representantes, algo que ha sido una constante en las elecciones de medio término desde principios de siglo, y que logre una victoria muy ajustada en el Senado, necesitando el apoyo de republicanos descontentos con Trump.

Finalmente, surge la pregunta sobre cómo una derrota de Trump este martes podría impactar la relación entre EE. UU. y Argentina. Guelar está convencido de que el vínculo fundamental seguirá siendo más fuerte que las coyunturas políticas.

"La conexión entre los presidentes Trump y Milei es muy sólida y no se verá alterada. La relación entre Argentina y los EE. UU. continuará siendo positiva. Este lazo comenzó en 1811, con el embajador Aguirre en Nueva York, y se proyectará hacia el futuro con igual o mayor intensidad", concluyó.