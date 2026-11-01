Cinco adolescentes apuñalados en una fiesta de Halloween en Hampshire, Reino Unido

FOTO: Apuñalan a cinco adolescentes en la fiesta de Halloween en Reino Unido.

Buenos Aires, 1 noviembre (NA) -- Un violento ataque dejó a cinco adolescentes heridos de gravedad en una fiesta de Halloween en Hampshire, Reino Unido, según reportó este domingo Sky News.

El incidente tuvo lugar en Chandler's Ford poco después de las 22:30 del sábado, en un evento que se desarrollaba en Park Road. La Policía de Hampshire recibió los primeros avisos y se desplazó al lugar para atender la situación.

Las víctimas, tres de 16 años y dos de 17, fueron rápidamente trasladadas a un centro médico debido a la gravedad de sus heridas.

Las autoridades locales han iniciado una investigación, tras recibir informes de que un grupo de desconocidos ingresó a la fiesta y realizó los ataques. La policía está recabando información de testigos y revisando las grabaciones de las cámaras de seguridad en la zona para identificar a los agresores.

La inspectora Elizabeth Pirie declaró: "Ya estamos trabajando intensamente para identificar a cualquier persona que estuviera en la fiesta y que pueda ayudarnos en nuestra investigación, ya sea por haber presenciado directamente lo sucedido, por haber grabado imágenes que puedan ser relevantes o por poder ayudarnos a identificar al grupo desconocido".

Además, Pirie comentó: "Comprendo la reacción que la comunidad local pueda tener al enterarse de este incidente esta mañana, y no subestimo el impacto que nuestras imágenes tendrán en los residentes de la zona".

La inspectora concluyó: "Estas escenas son de vital importancia para nuestras investigaciones y agradecemos la comprensión de nuestras comunidades mientras trabajamos para esclarecer los hechos".