La ONU demanda esclarecer la muerte de un funcionario detenido por los hutíes en Yemen

FOTO: Rebeldes hutíes en Yemen, considerados responsables de la muerte de un funcionario de la ONU.

Buenos Aires, 1 noviembre (NA) — La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha solicitado una investigación independiente sobre la muerte de Mohammad el-Shami, un funcionario de su oficina de Derechos Humanos que se encontraba bajo custodia de los rebeldes hutíes en Yemen desde junio de 2024. Además, la organización reclama la liberación inmediata de otros trabajadores que permanecen detenidos.

António Guterres, secretario general de la ONU, expresó su profundo pesar por el fallecimiento de El-Shami y condenó las circunstancias en las que ocurrió. Por su parte, Volker Türk, alto comisionado para los Derechos Humanos, exigió una investigación urgente, imparcial y exhaustiva para esclarecer las causas de su muerte.

El-Shami trabajaba para la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y había sido detenido el 6 de junio de 2024 por las autoridades hutíes, quienes controlan Saná, la capital yemení, así como gran parte del norte del país. Según reportes de la ONU, la familia del funcionario fue informada recientemente sobre su fallecimiento, ocurrido más de un mes atrás, sin que las autoridades que lo mantenían en custodia ofrecieran explicaciones sobre las causas de su deceso.

Durante más de dos años de cautiverio, los hutíes no proporcionaron información sobre la salud del funcionario ni evidencia de que continuara con vida, a pesar de los reiterados pedidos de organismos internacionales.

La ONU subrayó que esta es la segunda muerte de un empleado de la organización bajo custodia de los hutíes, después de que un trabajador del Programa Mundial de Alimentos falleciera en febrero de 2025.

Guterres también expresó su preocupación por la situación de otros 70 funcionarios de la ONU, cinco exempleados y numerosos trabajadores humanitarios y de organizaciones civiles que continúan detenidos en Yemen, reiterando su demanda de que sean liberados de manera inmediata e incondicional.

Por su parte, las autoridades del Gobierno yemení, reconocido internacionalmente, han responsabilizado a los hutíes por la muerte de El-Shami y han exigido que se identifique y sancione a los responsables. Hasta el momento, el grupo rebelde no ha ofrecido una explicación sobre el fallecimiento.

Los hutíes, que cuentan con el respaldo de Irán, han mantenido un conflicto prolongado con el Gobierno yemení, acusando a trabajadores humanitarios y funcionarios internacionales de formar parte de supuestas redes de espionaje al servicio de Estados Unidos e Israel, aunque no han presentado pruebas verificables de tales acusaciones.