Israel valida elecciones y rechaza acusaciones de fraude por parte de Netanyahu

Buenos Aires, 1 de noviembre (NA) — Las autoridades electorales de Israel confirmaron la validez de las elecciones legislativas realizadas el 27 de octubre y desestimaron las acusaciones de fraude presentadas por el primer ministro Benjamín Netanyahu, cuyo bloque no logró obtener la mayoría necesaria y enfrenta dificultades para formar un nuevo gobierno.

El presidente de la Comisión Electoral Central, el juez de la Corte Suprema Noam Sohlberg, declaró que el proceso de votación se llevó a cabo de manera correcta y que los resultados reflejan la voluntad del electorado, a pesar de las sospechas de injerencia extranjera que están siendo investigadas por las autoridades de seguridad.

"La elección de la 26ª Knéset se llevó a cabo correctamente", afirmó Sohlberg en un mensaje difundido junto al jefe del servicio de inteligencia interior Shin Bet, David Zini, y la fiscal general Gali Baharav-Miara, quienes apoyaron la postura de las autoridades electorales.

El funcionario explicó que, incluso si se confirmaran algunas irregularidades denunciadas, estas no afectarían la integridad del proceso ni justificarían un cambio en los resultados. No obstante, aclaró que las investigaciones continuarán hasta esclarecer los hechos.

El partido Likud, liderado por Netanyahu, ha denunciado que organizaciones asociadas a partidos árabes recibieron financiamiento extranjero para influir en la participación electoral y favorecer a ciertos sectores políticos.

Las acusaciones incluyen sospechas sobre una posible intervención de Qatar, país que ha negado cualquier implicación en estas maniobras.

Según los resultados publicados por la Comisión Electoral Central, el bloque que apoya a Netanyahu obtuvo 53 de los 120 escaños de la Knéset, mientras que el sector liderado por Gadi Eisenkot logró 48 bancas y los partidos árabes alcanzaron una representación histórica de 19 legisladores.

La nueva composición del parlamento ha dejado a Netanyahu sin los 61 diputados necesarios para obtener una mayoría y ha abierto la puerta a negociaciones entre las fuerzas opositoras y las agrupaciones árabes, aunque hasta ahora no se ha alcanzado un acuerdo para formar una coalición alternativa.

Netanyahu y sus aliados sostienen que los resultados son cuestionables y exigen una profundización de las investigaciones antes de considerar el proceso electoral como concluido. Sin embargo, las autoridades han indicado que no hay pruebas de un fraude generalizado que pueda poner en duda la legitimidad de las elecciones.

Por su parte, Eisenkot acusó al oficialismo de llevar a cabo una campaña destinada a desacreditar los resultados electorales y advirtió sobre las implicaciones institucionales de poner en duda la voluntad de los votantes sin presentar pruebas concretas.

Los resultados definitivos deben ser presentados oficialmente al presidente Isaac Herzog el 4 de noviembre, después de lo cual comenzará el proceso de consultas con los partidos para designar al líder encargado de intentar formar gobierno, en un contexto de fragmentación parlamentaria e incertidumbre política.