Ecuador implementa toque de queda en cinco provincias para combatir la violencia

Buenos Aires, 1 noviembre (Xinhua/NA) -- Este domingo, el Gobierno de Ecuador activó un nuevo toque de queda en cinco provincias que enfrentan serios problemas de violencia. La restricción se mantendrá vigente hasta el 10 de noviembre y tiene como objetivo principal combatir el crimen organizado y el narcotráfico.

La disposición, firmada por el presidente Daniel Noboa, afecta a las provincias de Guayas, donde se localiza Guayaquil, la ciudad más grande del país; así como a Manabí, Los Ríos, El Oro y Esmeraldas, todas en la región Costa.

El toque de queda limitará la circulación de personas entre las 0:00 y las 5:00 horas, tiempo durante el cual se realizarán operativos de seguridad especiales para abordar la creciente violencia criminal en estas áreas, según indicó el Gobierno.

Este es el cuarto toque de queda implementado por el presidente Daniel Noboa en el año 2026, luego de los decretos de marzo, mayo y septiembre.

La medida se aplica en coincidencia con un feriado nacional de cuatro días que comenzó el 31 de octubre, en conmemoración del Día de los Difuntos y la Independencia de Cuenca, la tercera ciudad más poblada del país.

El toque de queda se establece a tan solo cuatro semanas de las elecciones de autoridades locales, en un contexto donde el mandatario ha recurrido en diversas ocasiones a la declaración de estados de excepción y toques de queda, tanto a nivel nacional como en provincias específicas, como parte de una estrategia de seguridad destinada a combatir el crimen organizado y la inseguridad.

Desde enero de 2024, el Gobierno de Noboa ha declarado un "conflicto armado interno" contra organizaciones criminales asociadas al narcotráfico, a las que ha catalogado como "terroristas", en medio de una creciente ola de violencia que incluye ataques armados, secuestros extorsivos y asesinatos.