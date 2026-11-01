La ONU inicia el desmantelamiento de su misión en el Sáhara Occidental tras 35 años de presencia

FOTO: La región del Sahara Occidental y la zona donde estaba instalada hasta hoy la MINURSO de la ONU.

Buenos Aires, 1 de noviembre (NA) — La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha comenzado este domingo el proceso de desmantelamiento de su misión de paz en el Sáhara Occidental, que estuvo activa durante 35 años, tras la decisión del Consejo de Seguridad de no renovar su mandato debido a las diferencias entre Estados Unidos y Rusia.

La Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO), establecida en 1991 con el objetivo de supervisar un alto el fuego y facilitar una consulta sobre el futuro del territorio, inició su retirada tras el vencimiento de su mandato el 31 de octubre.

El portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric, indicó que permanecerá un equipo reducido para coordinar el retiro del personal y los equipos, mientras que el secretario general, António Guterres, advirtió sobre el riesgo de una escalada militar entre Marruecos y el Frente Polisario, instando a ambas partes a actuar con moderación.

La crisis se desató el viernes, cuando Rusia vetó una resolución de Estados Unidos que proponía modificar el mandato de la misión, basándose en el plan de autonomía promovido por Marruecos, el cual fue rechazado por el Frente Polisario.

Posteriormente, Moscú presentó una iniciativa para extender un año la misión sin cambios significativos, pero solo obtuvo tres votos a favor, un voto en contra de Estados Unidos y once abstenciones, lo que resultó insuficiente para su aprobación.

El Sáhara Occidental, antigua colonia española, ha estado mayoritariamente bajo control de Marruecos desde 1975. Rabat reclama su soberanía y propone un régimen de autonomía, mientras que el Frente Polisario, apoyado por Argelia, exige un referéndum de autodeterminación que contemple la independencia.

La consulta que la ONU había previsto nunca se llevó a cabo y el alto el fuego de 1991 se rompió en 2020, cuando el Polisario anunció la reanudación de hostilidades, que desde entonces han sido de baja intensidad.

Marruecos ha recibido positivamente la finalización de la misión, mientras que el Frente Polisario ha cuestionado esta decisión y advertido sobre sus posibles consecuencias. Además, la retirada podría intensificar las tensiones entre Marruecos y Argelia, que han mantenido interrumpidas sus relaciones diplomáticas desde 2021.

A pesar del cierre de la MINURSO, Guterres afirmó que la ONU seguirá buscando una solución política a través de las gestiones de su enviado especial, Staffan de Mistura, aunque sin el mecanismo internacional de observación que operó durante más de tres décadas.