En vivo

La Cadena del Gol

Belgrano vs. Barracas

Argentina

En vivo

Estadio 3

Newell´s vs. Unión

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Newell´s vs. Unión

Santa Fe

En vivo

Heat 100

Fernando Zavala

En vivo

Chau Domingo

Nadia Cabrera

En vivo

@rrobados

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Cadena 3 Mundo

Un avión privado se estrelló en Estados Unidos y destruyó una casa rodante

La aeronave involucrada en el incidente del condado de Florida era un Learjet 60 y dejó, además, escombros esparcidos y líneas eléctricas caídas.

01/11/2026 | 16:59Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Se estrelló un avión en Palm Beach.

FOTO: Se estrelló un avión en Palm Beach.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Un avión privado se estrelló en el condado de Palm Beach, en Florida, Estados Unidos, y provocó la destrucción total de una casa rodante a causa del fuego, además de dejar escombros esparcidos y líneas eléctricas caídas en toda la zona.

Minutos después del siniestro, que ocurrió cerca de la intersección de Military Trail y 10th Avenue North, se implantó un importante operativo de emergencia en la zona de Greenacres, a las afueras de Palm Springs.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Los registros de vuelo identifican al avión como un Learjet 60, con matrícula N722BD, que procedía de Austin, Texas. De acuerdo a lo informado, la aeronave habría sufrido un descenso extremadamente rápido con un impacto directo que derribó cables del tendido eléctrico, lo que generó una explosión que destruyó un motorhome.

Según trascendidos, el accidente habría dejado víctimas fatales, aunque los detalles sobre el número exacto de ocupantes y posibles afectados en tierra siguen bajo investigación, con información de identidades a confirmar.

Los bomberos de Palm Beach y los efectivos de seguridad se hicieron presentes en el lugar de la tragedia para controlar los focos de incendio, asegurar las líneas de alta tensión caídas e iniciar las investigaciones sobre las fallas mecánicas que provocaron la caída del avión.

Para que las investigaciones de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos se lleven a cabo y puedan determinar de forma oficial las causas probables de un accidente aéreo, deben pasar varios meses.

Durante las próximas semanas se publicará un informe preliminar con los hechos iniciales, pero el dictamen definitivo tardará en emitirse y podría pasar hasta un año.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Palm Beach?
Un avión privado se estrelló y causó la destrucción de una casa rodante por el fuego.

¿Qué tipo de avión se estrelló?
Se trataba de un Learjet 60 con matrícula N722BD.

¿Cuándo sucedió el accidente?
El siniestro ocurrió el 1 de noviembre de 2026.

¿Dónde tuvo lugar el accidente?
El incidente se registró en el condado de Palm Beach, Florida.

¿Qué medidas se tomaron tras el accidente?
Bomberos y efectivos de seguridad controlaron incendios y comenzaron investigaciones sobre las causas del siniestro.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf