María Corina Machado regresa a Venezuela y presiona por elecciones democráticas

Buenos Aires, 1 de noviembre (NA) -- La líder de la oposición, María Corina Machado, regresó a Venezuela el domingo 25 de octubre, tras 10 meses de exilio, para llevar adelante desde su tierra el objetivo que se propuso cuando Hugo Chávez estaba en el poder y que mantuvo luego, con su sucesor, Nicolás Maduro: que el país caribeño vuelva a tener una democracia justa y transparente.

Hoy, con Maduro preso en Estados Unidos desde el pasado 3 de enero, la líder venezolana puede volver a su país natal y desde allí dar su lucha para poner fin a la dictadura chavista y convocar a elecciones para que los venezolanos puedan elegir a su próximo presidente.

Para saber qué pasará en Venezuela tras la vuelta de María Corina Machado, la agencia Noticias Argentinas dialogó con María Teresa Clavijo, secretaria de Vente Venezuela, el partido de la líder opositora, y con Elisa Trotta, exembajadora de Juan Guaidó en la Argentina.

Acerca de las elecciones, para Clavijo una fecha estimada es el 24 de julio de 2027. "El año que viene sí o sí tiene que haber elecciones", sentenció y señaló que "el proceso de elección presidencial se ve reforzado por las últimas declaraciones del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien dijo que a finales de este año debemos tener ya el nuevo Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y poco después avanzar en el proceso para la designación del nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE)".

Para Clavijo, eso "permitirá convocar a elecciones en los seis meses establecidos en la ley y así enfrentar un proceso que sea democrático, transparente, con garantías" porque "eso es lo que los venezolanos necesitan: una elección presidencial".

La integrante del partido de Machado hizo hincapié en que "Venezuela hoy no tiene presidente y los venezolanos necesitan un gobierno en el que puedan confiar" y dejó en claro que "la gente ya tiene su candidata, que es María Corina Machado. Así que nosotros lo que estamos esperando es la fecha para poder ir a votar".

Trotta coincidió con Clavijo en que los comicios presidenciales deben llevarse a cabo el año que viene y también subrayó que "la administración norteamericana ha mostrado una intención de que eso suceda a través de mensajes clave como el hecho de que Delcy Rodríguez tendría que entregar la presidencia interina antes de que termine el año".

En esa línea, indicó que "varias personas muy vinculadas a la administración norteamericana y con mucho peso, incluso senadores, hablan de la posibilidad de que esto sea en julio; el mismo Marco Rubio habló de la importancia de que esto suceda el año que viene".

"Así que yo creo que definitivamente hay que apuntar hacia ello y más ahora con María Corina de vuelta en Venezuela".

En ese contexto, consideró que la vuelta de María Corina Machado funciona como una forma de presión para acelerar el cronograma electoral. "Definitivamente lo está acelerando porque desde el retorno de María Corina Machado se ha visto mucho más movimiento, no solo en Venezuela, sino también por parte de Estados Unidos", destacó.

Para la defensora de derechos humanos, eso se debe a que la ganadora del Premio Nobel de la Paz "tiene una capacidad que no tiene nadie más de poder poner sobre la mesa y presionar en ese debate".

Además, añadió que el jueves hubo un pronunciamiento de la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el que dijo que llamará a elecciones, aunque no dio ninguna fecha exacta.

Por lo tanto, "más allá de lo simbólico, de la emotividad que representa el regreso de María Corina para la mayoría de los venezolanos, yo creo que concretamente se abren puertas que no sé si estaban cerradas, pero que estaban tardando en abrirse".

Al ser consultada sobre el rol de Estados Unidos en el proceso de transición, Clavijo sostuvo que "Estados Unidos, como aliado, conoce la urgencia de los venezolanos y hará todo para que la transición suceda".

En consecuencia, "su rol es fundamental" porque Norteamérica "ha sido garante de los cambios que han venido sucediendo" y, por eso, "nosotros reconocemos y agradecemos profundamente la operación ejecutada (extracción de Maduro y su esposa Cilia Flores), que es el resultado de haberse robado las elecciones el 28 de julio de 2024, en las que ganó Edmundo González Urrutia", quien en la actualidad se encuentra exiliado en Madrid, España.

"Además, entendieron la amenaza continental y el plan expansionista del régimen de Nicolás Maduro y sus consecuencias. Es por eso que hoy Maduro está rindiendo cuentas ante la justicia norteamericana", señaló.

Y continuó: "Ellos se han convertido en garantes de algunas medidas con las cuales han podido emprender ciertos acuerdos donde han forzado al régimen de Delcy Rodríguez a cumplir con los parámetros necesarios y todos sabemos a costa de qué".

Trotta se mostró de acuerdo con Clavijo y afirmó que "Estados Unidos es y seguirá siendo fundamental y nuestro aliado más importante en esta transición y seguramente en el futuro de Venezuela".

Aseveró que "Estados Unidos es muy consciente de lo que está sucediendo en Venezuela y de la necesidad de la transición", al tiempo que aclaró que "el gobierno de Donald Trump lo ve con una mirada más estratégica en relación con todos los desafíos que enfrentamos en Venezuela".

No obstante, "creo que, más allá de los intereses comerciales, que siempre va a haber y que además son legítimos, EEUU entiende que, para que esto se traduzca de una manera lo suficientemente segura para ellos y para los potenciales inversores, la transición democrática es fundamental".

Luego Trotta se centró en "la reinstitucionalización del país" y aseguró que "hoy en Venezuela no queda ninguna institución legítima en pie y eso atraviesa el ámbito regulatorio, que es tan importante para cualquier inversor porque tiene que ver con la seguridad jurídica y con el Estado de Derecho".

Por eso, "necesitamos refundar un país democrático y aquí la importancia de las elecciones".

Clavijo también puso su atención en el tema de las inversiones y manifestó: "Para nosotros Estados Unidos es nuestro socio natural y tenemos los mejores planes para hacer acuerdos realmente sólidos y perdurables, los cuales sean productivos para todos, y estamos absolutamente seguros de que EEUU lo sabe y tiene en su poder amplísimas ofertas".

En cuanto al accionar del chavismo hacia María Corina Machado ya en Venezuela, Clavijo explicó que "el aparato represivo no está intacto, pero está. Eso significa que tienen poder y que todavía utiliza la fuerza del Estado para amedrentar a los ciudadanos".

En ese sentido, marcó que "no dejamos de ver en concentraciones, no importa el tamaño, grandes o pequeñas, a gente del gobierno tomando fotografías, tratando de amedrentar".

A modo de ejemplo, contó que "antes de arrancar esta conversación, supimos que se encuentra desaparecido un periodista que estuvo cubriendo una manifestación y tuvo un problema con alguien de uno de los núcleos del chavismo en un estado y lo reportaban como desaparecido", en referencia a Ricardo Tarazona.

Al mismo tiempo, la secretaria de Vente Venezuela consideró que "así como el chavismo sigue asustando, entiende también que el mundo lo está mirando, que la verdad velada que existía de que la represión en Venezuela era un cuento quedó absolutamente demostrada, que eso no es cierto y que la represión existe".

Es por eso que "hoy lo único que le queda a los dirigentes del chavismo es tratar de usar la fuerza, pero a la vez, están sumamente acorralados" junto con el hecho de que "la gente perdió el miedo".

A su turno, Trotta diferenció "que una cosa es el chavismo que está en el poder con sus diferentes facciones y otra cosa lamentablemente, son estos grupos paramilitares como los colectivos que ellos mismos fundaron".

"Yo creo que quienes están en el poder entienden perfectamente la necesidad de mantenerse al margen para poder preservar las formas que Estados Unidos quiere", afirmó y por lo tanto, "no veo al menos en lo inmediato que vayan a llevar adelante mayores actos de represión".

Sin embargo, "cuando hablamos del regreso de María Corina Machado vemos como por primera vez se muestra muy rodeada de seguridad, cosa que antes no se había visto" y eso se debe a que "en Venezuela todavía hay una multiplicidad de sectores nacionales e internacionales que pueden hacer que la vida de ella, como de cualquier venezolano, corra riesgo".

En este contexto, Clavijo hizo hincapié en el rol de los Estados Unidos como "un aliado muy importante por su capacidad para garantizar la seguridad de María Corina Machado en Venezuela".

Sobre la posibilidad de una reunión entre María Corina Machado y Delcy Rodríguez como instancia necesaria para la transición, la secretaria de Vente Venezuela manifestó: "Yo no estoy segura de si tiene que llevarse a cabo esa reunión. Ahora, si la reunión es necesaria para acordar cuándo se van, yo creo que María Corina no solamente se reuniría con ella, sino con quien fuese necesario para una negociación" y enfatizó: "No para una conversación, sino para una negociación".

En ese punto, aclaró que "negociación no es transacción, son cosas distintas" e indicó que "nosotros estamos absolutamente seguros de que María Corina, para definir cuándo se van, lo haría" y subrayó: "El cómo lo tenemos claro. Nosotros queremos elecciones. Queremos la fecha de la elección presidencial. No hay excusa para no hacerlas".

"Entonces, no solamente con ese personaje estaría dispuesta a establecer contacto para garantizar la libertad de Venezuela. María Corina estará dispuesta, junto con su equipo, a enfrentar la posición que corresponda, porque la libertad es nuestra prioridad", aseguró.