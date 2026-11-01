Tensión en Avellaneda: se intensifica la lucha interna en la barra brava de Racing

Buenos Aires, 1 noviembre (NA) -- La provincia de Buenos Aires y el Municipio de Avellaneda han encendido las alarmas debido a la reciente explosión de una interna en la barra brava de Racing Club, provocada por el pedido de detención del líder del grupo, Leandro "Leo" Paredes. Este pedido se originó tras la agresión a un ex integrante de "la Guardia Imperial", quien anteriormente dominaba las tribunas del "Cilindro". Ahora, algunos de sus miembros intentan retomar el poder en medio de un clima tenso.

La crisis deportiva que atraviesa "La Academia" se ve acompañada por este nuevo conflicto en las tribunas, donde se enfrentan aquellos que buscan mantener el liderazgo y quienes intentan regresar al control.

La Justicia ha ordenado la detención de Paredes tras agredir a Walter Alagastino durante un partido de "La Academia". Actualmente, Paredes se encuentra prófugo, y tanto la Policía Bonaerense como la Policía Federal lo buscan intensamente.

De acuerdo a información de la Agencia Noticias Argentinas, esta agresión es solo un episodio más en una larga disputa entre viejos referentes de la barra. La aparición de una bandera que dice "Vuelve Josi", en referencia al antiguo líder de la "Guardia Imperial", José "Josi" Repetto, ha generado preocupación entre las autoridades policiales y en toda Avellaneda.

Los movimientos de las facciones disidentes sugieren que un conflicto podría ser inminente, aprovechando la ausencia de Paredes y el descontrol actual, acentuado por los malos resultados en el fútbol y la inestabilidad institucional en el club.

"La Policía está buscando a Paredes, pero también está atenta a lo que sucede en la interna con el grupo que desea regresar. Ya intentaron hacerlo en el pasado sin éxito, y ahora están más motivados por la situación caótica del club y la salida de algunos dirigentes", comentó un jefe policial a la agencia.

Los miembros de la barra oficial, conocidos como "Los Pibes de Racing", expresaron su sorpresa ante la rapidez con la que el juez subrogante del Juzgado de Garantías número 4 de Avellaneda-Lanús, Hugo Llado, dictó la prisión preventiva tras la investigación de los fiscales Mariano Zitto y Sebastián González.

Alagastino, quien ha admitido haber sido parte de "la Guardia Imperial", estuvo bajo el mando de Raúl "Huevo" Escobar, quien fue el líder de la barra entre 2004 y 2021. Desde 2017, Escobar compartió parte de su liderazgo con Repetto, quien llegó a la tribuna a finales de los 90.

Investigaciones judiciales indican que Escobar es uno de los fundadores de Sur Finanzas Group S.A., junto a Ariel Vallejo. Escobar posee un local en el centro de Avellaneda, donde se originó una oficina que eventualmente se convirtió en Sur Cambio, y luego en una sucursal activa de Sur Finanzas.

Recientemente, el juez federal Tomás Rodríguez Ponte ordenó la detención de Vallejo por incumplimiento de condiciones de libertad, acusado de liderar una asociación ilícita y de lavado de dinero vinculado a transferencias sospechosas en más de 15 clubes de fútbol.

Desde el municipio, se está trabajando en conjunto con las autoridades provinciales para evitar un aumento en la violencia. La aparición de la bandera con el mensaje "Vuelve Josi" fue un claro indicio de las intenciones de un sector que anhela volver al poder.

La situación se complica aún más tras la agresión a Alagastino, lo que generó reacciones de sectores disidentes. La bandera ha revitalizado el nombre de "Josi" Repetto, y ha despertado la percepción de que existen grupos dispersos que buscan recuperar el control.

Repetto fue visto recientemente en fotos con Rafael Di Zeo y otros referentes de la barra de Boca, lo que podría complicar sus aspiraciones de volver a consolidar su poder en Racing.

Alagastino, vinculado al sindicato de trabajadores de peajes y ex guardaespaldas de Facundo Moyano, fue echado por el ex diputado nacional tras un presunto hecho irregular relacionado con un faltante de dinero.

Además, se ha filtrado una imagen de una reunión secreta en la casa de Walter Boca, quien se cree está organizando el sector disidente. En esta reunión, que se realizó hace tres meses y se presentó como una "cena entre amigos", se discutió sobre la toma del control de la tribuna.

En la imagen se pueden ver a Boca, junto a Walter "Coco" Gómez, ex miembro de "La 95", y otros integrantes que fueron expulsados tras ser señalados como "traidores".

Boca, que aspira a convertirse en el nuevo jefe, tiene un pasado problemático en el ámbito judicial, relacionado con una droguería que supuestamente revendía medicamentos a precios elevados a organismos municipales. En 2011, fue investigado por este caso y en 2019 asumió como director administrativo de la Obra Social del Personal Marítimo (OSPM), cargo del que fue destituido por no presentar informes contables.

El "Pollo" Dómene y el telón que terminó en manos de River

Dentro de la barra de Racing, Dómene es mal visto debido a que se le acusa de haber vendido una bandera de Racing a la barra de River, la cual había sido donada por el Banco Provincia en los años noventa.

El pedido de captura contra Paredes sigue vigente, y esta situación podría ser aprovechada por el grupo disidente que se encuentra en formación.

En Avellaneda, la atención está centrada en esta interna, que podría marcar el regreso de antiguos barrabravas, respaldados por empresarios con antecedentes judiciales cuestionables.