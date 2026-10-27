FOTO: El Gobierno suspende más de 21 mil pensiones por invalidez y otorga plazo para regularización

Buenos Aires, 27 de octubre (NA) -- Este martes, el Gobierno nacional anunció la suspensión de 21.812 pensiones no contributivas por invalidez laboral, brindando a los beneficiarios un plazo de 30 días hábiles para presentar la documentación necesaria que respalde la continuidad de estos beneficios. Esta decisión se enmarca en una auditoría que ha revelado irregularidades en certificados médicos y situaciones patrimoniales.

Durante una conferencia de prensa en la Casa Rosada, el vocero presidencial, Adrián Ravier, indicó que la Secretaría Nacional de Discapacidad ha decidido anular los restablecimientos cautelares de estas prestaciones, dado que no se han presentado suficientes antecedentes médicos o socioeconómicos que justifiquen su continuidad.

"Es importante aclarar que esta medida no implica determinar que los titulares no presenten una incapacidad laboral, sino que no se cuenta con la información necesaria para verificar que continúan cumpliendo con las condiciones exigidas por la normativa", explicó Ravier.

Los beneficiarios de estas pensiones suspendidas podrán presentar documentación médica y socioeconómica, justificar su ausencia en las auditorías o aportar otros antecedentes que permitan revisar su situación. Los trámites se podrán realizar a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD) o en las oficinas territoriales de la Secretaría Nacional de Discapacidad, siguiendo el procedimiento que se establezca.

El funcionario destacó que el cruce de bases de datos oficiales permitió identificar beneficiarios de pensiones suspendidas que poseen bienes patrimoniales que podrían ser incompatibles con la naturaleza asistencial de estas prestaciones. Según los datos proporcionados por el Gobierno, se encontraron 38 casos de titulares con dos o más vehículos a su nombre, 26 con dos o más inmuebles y 40 personas que poseen al menos una propiedad de más de una hectárea.

"Incluso se detectó el caso de un beneficiario que figura como titular de un avión", subrayó el vocero, enfatizando la necesidad de revisar estos casos.

Ravier también explicó que las pensiones no contributivas por invalidez laboral están destinadas a personas que no pueden trabajar y que carecen de medios de subsistencia, por lo que su otorgamiento no depende únicamente de la existencia de una discapacidad o de contar con el Certificado Único de Discapacidad (CUD).

La existencia de bienes registrados a nombre de los beneficiarios ha sido presentada por el Ejecutivo como un indicio que requiere revisión, aunque no implica por sí misma la acreditación de una maniobra fraudulenta.