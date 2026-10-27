El papel de los satélites rusos en los ataques de Irán a Arabia Saudí se revela en nuevos informes

BEIRUT (AP) — Grupos armados respaldados por Irán llevaron a cabo el mes pasado un ataque de precisión que alcanzó las estaciones de bombeo del oleoducto más importante de Arabia Saudí. Días después, otro ataque golpeó una base aérea militar del reino y dañó un caza italiano dentro de un hangar.

Lo que ocurría en los cielos fue crucial para el éxito de los ataques: en días previos, una constelación de satélites espía rusos convergió sobre el oleoducto y la base aérea para recopilar inteligencia. Una empresa privada de inteligencia geoespacial afirmó haber examinado 40 ataques con misiles y drones contra Arabia Saudí realizados por los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán, y por milicias en Iraq entre el 1 de julio y el 19 de octubre. En todos los casos, la empresa halló el mismo patrón: satélites del gobierno y del ejército rusos orbitando sobre las zonas durante días antes y después.

"Lo que encontramos es una coincidencia del 100%" entre las actividades satelitales y los ataques, afirmó Nawaf Obaid, fundador de AURORAH Geosignal Intelligence, con sede en Ginebra. Los hallazgos ilustran la forma en que se piensa que Rusia ayuda a Irán y a sus aliados en la región a atacar la infraestructura petrolera y militar de Arabia Saudí, en ataques que han contribuido a elevar los precios mundiales de la energía.

Tres funcionarios —entre ellos, uno de Arabia Saudí y otro de los rangos más altos de los hutíes—, así como un analista privado de inteligencia, dijeron a AP que los rebeldes yemeníes y otros aliados de Irán se han beneficiado de la inteligencia rusa, además de capacidades chinas. Asesores iraníes sobre el terreno analizaron y transfirieron la inteligencia a sus aliados, según reportes de la AP.

El viceministro saudí de Relaciones Exteriores para la diplomacia pública, Rayed Krimly, declaró a reporteros la semana pasada que Irán y los hutíes reciben inteligencia de "elementos en Rusia y China, incluso, en ocasiones, elementos comerciales". "Abordamos estos asuntos periódicamente con China y Rusia, y seguiremos haciéndolo", señaló.

Hasta el momento, las autoridades rusas no han hecho comentarios cuando se les preguntó sobre las acusaciones, incluidos los hallazgos de AURORAH. Desde hace tiempo, Rusia e Irán mantienen un acuerdo de cooperación militar, que incluye la transferencia de tecnología de drones. Aunque el Kremlin no ha estado involucrado directamente en las guerras de la región, funcionarios estadounidenses y europeos han dicho que Moscú ha compartido inteligencia con Irán.

La mañana del 10 de septiembre, varios ataques con drones lanzados desde Iraq alcanzaron tres importantes estaciones de bombeo a lo largo del Oleoducto Este-Oeste de Arabia Saudí, interrumpiendo de inmediato el flujo de petróleo. El oleoducto, de 1.200 kilómetros (746 millas) que atraviesa el reino, ha sido una ruta alternativa vital para llevar su crudo al mercado en medio de los ataques de Irán contra el transporte marítimo en el estrecho de Ormuz.

Las estaciones de bombeo son esenciales para impulsar el petróleo a través del oleoducto, que se eleva más de 1.100 metros (3.608 pies) al ir desde el este de Arabia Saudí a través de la meseta de Najd y luego vuelve a descender hasta la costa occidental del reino en el mar Rojo, explicó Obaid, investigador del Departamento de Estudios de Guerra del King’s College, quien también se desempeñó como asesor de varios funcionarios saudíes de 2004 a 2016.

"Ahí es donde los grupos armados de Iraq decidieron atacar", indicó. A partir de julio, su empresa observó que 11 satélites rusos de la serie Cosmos 2600 se concentraban en esas tres secciones del oleoducto. Los sobrevuelos aumentaron en las semanas previas a los ataques y en las horas alrededor de los mismos, lo que mostró que hubo reconocimiento antes y después, detalló.

Una semana después, la Base Aérea Rey Fahd en Taif, Arabia Saudí, fue atacada con múltiples proyectiles disparados por los hutíes respaldados por Irán. Además de los hangares de la base, un avión Eurofighter Typhoon de la fuerza aérea italiana resultó dañado, según el Ministerio de Defensa de Italia. Durante años, el ejército italiano ha desplegado activos en Arabia Saudí como parte de las campañas de la coalición liderada por Estados Unidos en Iraq y Siria.

En ambos casos, la empresa de Obaid monitoreó un aumento del 50% en el número de satélites rusos que orbitaban sobre los objetivos durante un periodo de 72 horas antes y después de los ataques, en comparación con julio. De forma notable, el ataque en Taif alcanzó con precisión el avión de guerra italiano, en lugar de las aeronaves saudíes estacionadas en la misma base, lo que sugiere "un apoyo de inteligencia altamente especializado que los hutíes y los iraníes simplemente no tienen", sostuvo Obaid.

Los hutíes han advertido a potencias extranjeras que no ayuden a Arabia Saudí. AURORAH utilizó información de fuentes abiertas, así como otras fuentes de inteligencia, para identificar 72 satélites rusos de reconocimiento entre más de 11.000 artefactos espaciales que orbitan la Tierra, explicó Obaid. Luego rastreó sus trayectorias y maniobras mientras las comparaba con la actividad militar en tierra.

La empresa no ha interceptado ninguna transmisión real de inteligencia a Irán o a sus aliados, precisó Obaid. En lugar de ello, estableció un patrón definitivo de posiciones de satélites rusos y actividad de reconocimiento alrededor de objetivos estratégicos antes de los ataques, lo que indica que se está recopilando y transfiriendo inteligencia para la selección de objetivos por parte de los hutíes y milicias iraquíes, añadió.

Obaid señaló que se presentaron los mismos patrones satelitales en relación con ataques iraníes contra bases de Estados Unidos en Oriente Medio durante la guerra entre Estados Unidos e Irán, que comenzó en febrero.

"Esa es la transformación fundamental en el equilibrio militar regional: el sistema de inteligencia detrás del arma está volviéndose tan importante como el arma misma", afirmó.

Adam Marsh, vicepresidente de soluciones tecnológicas de Leolabs, una empresa de inteligencia orbital con sede en California, dijo que la concentración de satélites es lo que cabría esperar con el propósito de recopilar inteligencia. Los rusos pueden negar que lo estén haciendo, dijo, pero subrayó que solo existe una política general y no hay un organismo regulador: "¿Cómo se podría detener a cualquiera?"

Un funcionario que posee información sobre las investigaciones en Arabia Saudí acerca de ataques recientes dijo que la inteligencia mostró que satélites rusos habían ayudado a los hutíes y a grupos armados iraquíes a atacar objetivos sensibles, entre ellos, las estaciones de bombeo del Oleoducto Este-Oeste. El funcionario declaró bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a hablar con periodistas.

Los satélites también ayudaron a Irán a realizar ataques en marzo contra la Base Aérea Príncipe Sultán de Arabia Saudí, donde un avión de vigilancia de Estados Unidos resultó gravemente dañado, y contra una unidad de la CIA dentro del complejo de la embajada estadounidense en Riad, indicó el funcionario.

En las investigaciones se encontró que los misiles y drones utilizados por los hutíes en sus ataques tenían componentes fabricados en Rusia y China, agregó el funcionario.

La inteligencia satelital rusa también ha ayudado a los hutíes en los notables avances que lograron contra oponentes respaldados por Arabia Saudí en la guerra civil de Yemen, según Obaid y un líder hutí.

AURORAH identificó configuraciones satelitales sobre objetivos en relación con un ataque hutí del 15 de octubre contra el palacio presidencial en la ciudad portuaria sureña de Adén, en Yemen, y un centro de mando cercano utilizado por la coalición liderada por Arabia Saudí, así como una ofensiva contra un centro de reclutamiento gubernamental en la provincia de Shabwa, en el que murieron 75 nuevos reclutas, dijo Obaid.

Asesores iraníes sobre el terreno en Yemen han proporcionado a los rebeldes datos basados en inteligencia satelital rusa para ayudar en la selección de objetivos, declaró a la AP un alto dirigente hutí, quien habló bajo condición de anonimato para abordar el papel confidencial de los asesores.

Mzahem Alsaloum, analista de seguridad que ha dado seguimiento a grupos respaldados por Irán durante casi una década y que ahora dirige una empresa privada de inteligencia, explicó que los asesores usan información de satélites espías rusos para proporcionar a los iraníes listas de objetivos e información operativa.

El líder hutí también afirmó que los iraníes proporcionaron a los rebeldes equipo más avanzado, que incluye sistemas para pilotar drones y para ayudar a los misiles a evadir las defensas aéreas. El equipo fue desarrollado por los iraníes, comprado comercialmente o proporcionado por Rusia y China, sostuvo, aunque dijo no saber si esos países sabían que el equipo se estaba utilizando en la guerra de Yemen.