Incendio en instalación nuclear en Carolina del Sur activa respuesta de emergencia y restricciones de tránsito

Buenos Aires, 29 de octubre (NA-Xinhua) — Un incendio ocurrido en una instalación nuclear en el estado de Carolina del Sur generó la activación de un protocolo de emergencia, según informaron las autoridades estadounidenses.

La emergencia fue declarada a las 17:39 hora local (21:39 GMT), cuando se desató el fuego en el Laboratorio Nacional del complejo nuclear Savannah River Site (SRS), que es parte del Departamento de Energía de Estados Unidos.

"El incendio ya ha sido extinguido. No se ha reportado contaminación fuera de la instalación afectada", comunicó el SRS a través de sus redes sociales.

El incidente resultó en la interrupción temporal del tráfico en los accesos a la instalación, según el comunicado al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas.

Restricciones

Además, se implementaron restricciones en el tránsito ferroviario, fluvial y aéreo en las cercanías de la instalación.

Como medida de precaución, se decidió poner a resguardo a los empleados que no estaban involucrados en las labores de respuesta a la emergencia o en las operaciones de cierre.

La situación de emergencia se dio por finalizada a las 21:45 hora local (01:45 GMT del jueves), informaron las fuentes.

El SRS fue construido en la década de 1950 con el propósito de producir tritio y plutonio para las armas nucleares de Estados Unidos, como detalla un informe de Xinhua.

En la actualidad, el complejo se ocupa de la gestión y limpieza ambiental, así como del manejo de residuos nucleares y la disposición de materiales atómicos, según el Departamento de Energía.