Incendio en instalación nuclear en Carolina del Sur activa respuesta de emergencia y restricciones de tránsito
Un incendio en el Laboratorio Nacional Savannah River Site provocó la activación de un protocolo de emergencia. Aunque ya fue extinguido, se implementaron restricciones en el tránsito ferroviario, fluvial y aéreo en la zona.
FOTO: Savannah River Site
Buenos Aires, 29 de octubre (NA-Xinhua) — Un incendio ocurrido en una instalación nuclear en el estado de Carolina del Sur generó la activación de un protocolo de emergencia, según informaron las autoridades estadounidenses.
La emergencia fue declarada a las 17:39 hora local (21:39 GMT), cuando se desató el fuego en el Laboratorio Nacional del complejo nuclear Savannah River Site (SRS), que es parte del Departamento de Energía de Estados Unidos.
"El incendio ya ha sido extinguido. No se ha reportado contaminación fuera de la instalación afectada", comunicó el SRS a través de sus redes sociales.
El incidente resultó en la interrupción temporal del tráfico en los accesos a la instalación, según el comunicado al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas.
Restricciones
Además, se implementaron restricciones en el tránsito ferroviario, fluvial y aéreo en las cercanías de la instalación.
Como medida de precaución, se decidió poner a resguardo a los empleados que no estaban involucrados en las labores de respuesta a la emergencia o en las operaciones de cierre.
La situación de emergencia se dio por finalizada a las 21:45 hora local (01:45 GMT del jueves), informaron las fuentes.
El SRS fue construido en la década de 1950 con el propósito de producir tritio y plutonio para las armas nucleares de Estados Unidos, como detalla un informe de Xinhua.
En la actualidad, el complejo se ocupa de la gestión y limpieza ambiental, así como del manejo de residuos nucleares y la disposición de materiales atómicos, según el Departamento de Energía.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en Carolina del Sur?
Un incendio en una instalación nuclear activó un protocolo de emergencia.
¿Dónde se registró el incendio?
En el Laboratorio Nacional Savannah River Site, Carolina del Sur.
¿Cuándo se declaró la emergencia?
La emergencia fue declarada a las 17:39 hora local.
¿Qué medidas se tomaron?
Se restringió el tránsito ferroviario, fluvial y aéreo en las cercanías.
¿Cómo se gestionó la situación?
El incendio fue extinguido y no se reportó contaminación externa.
[Fuente: Noticias Argentinas]