Christine Lagarde dejará la presidencia del BCE ocho meses antes de lo previsto
La francesa Christine Lagarde anunció que dejará su cargo el 7 de febrero de 2027, anticipándose a su mandato que finalizaba en octubre de 2027. El Consejo Europeo nombrará a su sucesor.
FOTO: La presidenta del BCE, Christine Lagarde.
Buenos Aires, 29 octubre (NA) -- La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, anunció este jueves que dejará su cargo el 7 de febrero de 2027, ocho meses antes de lo previsto. La entidad comunicó que "el sucesor será nombrado por el Consejo Europeo".
Según un informe al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, Lagarde, quien está en el cargo desde noviembre de 2019, debería haber permanecido en el puesto hasta finales de octubre del próximo año, que es cuando cumple su mandato. Informó su decisión al Consejo de Gobierno y al presidente del Consejo Europeo, António Costa.
"La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ha comunicado hoy al Consejo de Gobierno y al presidente del Consejo Europeo que dejará su cargo el 7 de febrero de 2027", señaló el BCE en un breve comunicado.
En el mismo añadió que "el sucesor de la presidenta Lagarde será nombrado por el Consejo Europeo", como establece el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (UE).
Lectura rápida
¿Quién dejará su cargo en el BCE?
Christine Lagarde dejará su puesto como presidenta del Banco Central Europeo.
¿Cuándo dejará Lagarde el BCE?
Lagarde dejará su cargo el 7 de febrero de 2027.
¿Por qué se anticipa su salida?
Lagarde se va ocho meses antes de lo previsto, cuando su mandato finalizaba en octubre de 2027.
¿Quién nombrará a su sucesor?
El Consejo Europeo será el encargado de nombrar al sucesor de Lagarde.
¿Desde cuándo ocupa Lagarde el cargo?
Christine Lagarde ocupa la presidencia del BCE desde noviembre de 2019.
[Fuente: Noticias Argentinas]