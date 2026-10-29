Christine Lagarde dejará la presidencia del BCE ocho meses antes de lo previsto

Buenos Aires, 29 octubre (NA) -- La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, anunció este jueves que dejará su cargo el 7 de febrero de 2027, ocho meses antes de lo previsto. La entidad comunicó que "el sucesor será nombrado por el Consejo Europeo".

Según un informe al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, Lagarde, quien está en el cargo desde noviembre de 2019, debería haber permanecido en el puesto hasta finales de octubre del próximo año, que es cuando cumple su mandato. Informó su decisión al Consejo de Gobierno y al presidente del Consejo Europeo, António Costa.

"La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ha comunicado hoy al Consejo de Gobierno y al presidente del Consejo Europeo que dejará su cargo el 7 de febrero de 2027", señaló el BCE en un breve comunicado.

En el mismo añadió que "el sucesor de la presidenta Lagarde será nombrado por el Consejo Europeo", como establece el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (UE).