Clima en Rosario: cómo seguirá el tiempo este jueves 29 de octubre

Este jueves 29 de octubre, el clima en Rosario se caracteriza por un ambiente cálido y mayormente despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 15° de mínima y los 27° de máxima, ofreciendo un día propicio para actividades al aire libre.

En cuanto a las condiciones actuales, el estado del cielo es de few clouds, con una temperatura actual de 25°. La sensación térmica se mantiene similar, alcanzando los 26°. La humedad es del 48%, lo que contribuye a una sensación de calor moderada. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10,000 metros, y el viento sopla a 3.6 m/s desde el noroeste.

Para el día de hoy, se prevé que las temperaturas se mantengan agradables, con una mínima de 15° y una máxima de 27°. Las condiciones de viento y humedad se mantendrán estables, lo que permitirá disfrutar de un clima ideal. No se anticipan lluvias, lo que favorece la realización de actividades al aire libre.

En el pronóstico extendido, se espera que el clima en Rosario cambie en los próximos días. Para el viernes 30 de octubre, se anticipa una mínima de 16° y una máxima de 27°, con pronóstico de moderate rain. El sábado 31 de octubre, las temperaturas oscilarán entre 13° y 29°, con cielo despejado. El domingo 1 de noviembre, se prevén lluvias moderadas, con mínimas de 16° y máximas de 25°. Finalmente, el lunes 2 de noviembre, se anticipa una mínima de 15° y una máxima de 27°, con light rain.