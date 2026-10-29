Quiniela la primera de la mañana: conocé los números ganadores de hoy jueves 29 de octubre.

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El sorteo número 5506 de la Quiniela la primera de la mañana se llevó a cabo el jueves 29 de octubre a las 12:00. El número a la cabeza fue 4623, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Cocinero).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 4623

2° 8130

3° 5846

4° 6553

5° 6650

6° 2792

7° 4411

8° 8313

9° 3998

10° 4137

11° 1851

12° 2943

13° 9826

14° 2115

15° 9049

16° 7538

17° 0154

18° 8252

19° 1724

20° 4099