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Quiniela la primera de la mañana: conocé los números ganadores de hoy jueves 29 de octubre.

El sorteo número 5506 de la Quiniela la primera de la mañana se realizó el jueves 29 de octubre a las 12:00. El número a la cabeza fue 4623, correspondiente a "A primera (Cocinero)".

29/10/2026 | 12:10Redacción Cadena 3

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El sorteo número 5506 de la Quiniela la primera de la mañana se llevó a cabo el jueves 29 de octubre a las 12:00. El número a la cabeza fue 4623, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Cocinero).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 4623
2° 8130
3° 5846
4° 6553
5° 6650
6° 2792
7° 4411
8° 8313
9° 3998
10° 4137
11° 1851
12° 2943
13° 9826
14° 2115
15° 9049
16° 7538
17° 0154
18° 8252
19° 1724
20° 4099

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 5506 de la Quiniela la primera de la mañana.

¿Cuándo se llevó a cabo?
El jueves 29 de octubre a las 12:00.

¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 4623.

¿Qué significa el número a la cabeza?
Se interpreta como "A primera (Cocinero)".

¿Cuáles son los primeros cinco números?
1° 4623, 2° 8130, 3° 5846, 4° 6553, 5° 6650.

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