En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Argentina

En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Rosario

En vivo

Una que sabemos todos

Música

En vivo

Los Populares

Celeste Pereyra

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Clima

Clima en Córdoba: cómo seguirá el tiempo este jueves 29 de octubre

Este jueves 29 de octubre, Córdoba presenta un día soleado con temperaturas que alcanzarán los 28°. La humedad es del 30% y el viento sopla a 2 m/s. Se anticipan lluvias para los próximos días.

29/10/2026 | 12:00Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Clima en Córdoba: cielo despejado y temperaturas agradables este jueves

FOTO: Clima en Córdoba: cielo despejado y temperaturas agradables este jueves

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

El clima en Córdoba para este jueves 29 de octubre se caracteriza por un cielo completamente despejado y temperaturas agradables. Actualmente, la temperatura es de 28° con una sensación térmica de 27°. La humedad se mantiene en un 30%, lo que contribuye a un ambiente seco y cómodo. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 2 m/s desde el norte.

En cuanto a las temperaturas del día, se espera una mínima de 14° y una máxima que podría llegar hasta los 28°. Las condiciones de viento y la baja humedad hacen que la jornada sea ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el clima cambiará en los próximos días, con la llegada de lluvias.

Para el pronóstico extendido, se anticipa que el viernes 30 de octubre la temperatura mínima será de 17° y la máxima alcanzará los 30°, con pronóstico de lluvias ligeras. El sábado 31 de octubre, la mínima será de 17° y la máxima de 32°, con lluvias moderadas. El domingo 1 de noviembre, se espera una mínima de 17° y una máxima de 26°, también con lluvias moderadas. Finalmente, el lunes 2 de noviembre, la mínima será de 17° y la máxima de 28°, con lluvias ligeras.

En resumen, el clima en Córdoba hoy es ideal para disfrutar del aire libre, pero se recomienda estar atentos a los cambios que se avecinan en los próximos días, donde las lluvias serán protagonistas.

Lo más visto

Clima

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf