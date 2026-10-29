Clima en Córdoba: cómo seguirá el tiempo este jueves 29 de octubre

El clima en Córdoba para este jueves 29 de octubre se caracteriza por un cielo completamente despejado y temperaturas agradables. Actualmente, la temperatura es de 28° con una sensación térmica de 27°. La humedad se mantiene en un 30%, lo que contribuye a un ambiente seco y cómodo. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 2 m/s desde el norte.

En cuanto a las temperaturas del día, se espera una mínima de 14° y una máxima que podría llegar hasta los 28°. Las condiciones de viento y la baja humedad hacen que la jornada sea ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el clima cambiará en los próximos días, con la llegada de lluvias.

Para el pronóstico extendido, se anticipa que el viernes 30 de octubre la temperatura mínima será de 17° y la máxima alcanzará los 30°, con pronóstico de lluvias ligeras. El sábado 31 de octubre, la mínima será de 17° y la máxima de 32°, con lluvias moderadas. El domingo 1 de noviembre, se espera una mínima de 17° y una máxima de 26°, también con lluvias moderadas. Finalmente, el lunes 2 de noviembre, la mínima será de 17° y la máxima de 28°, con lluvias ligeras.

En resumen, el clima en Córdoba hoy es ideal para disfrutar del aire libre, pero se recomienda estar atentos a los cambios que se avecinan en los próximos días, donde las lluvias serán protagonistas.