Clima en CABA: cómo seguirá el tiempo este jueves 29 de octubre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Ahora

En este momento, el cielo se presenta con un clear sky, con una temperatura actual de 23° y una sensación térmica de 23°. La humedad es del 57% y la visibilidad alcanza los 10000 m. El viento sopla a 0.45 m/s desde el noreste, y la presión atmosférica es de 1016 hPa.

El clima hoy jueves 29 de octubre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 13° y una máxima de 25°. Las condiciones del viento y la humedad se mantendrán similares a las actuales, sin previsión de lluvias durante el día.

Pronóstico extendido

El pronóstico para los próximos días indica que el viernes 30 de octubre habrá una mínima de 12° y una máxima de 23° con moderate rain. El sábado 31 de octubre, se espera una mínima de 14° y una máxima de 19° con overcast clouds. Para el domingo 1 de noviembre, la mínima será de 16° y la máxima de 20° con light rain. El lunes 2 de noviembre, se prevé una mínima de 16° y una máxima de 23° con light rain. Finalmente, el martes 3 de noviembre, la mínima será de 17° y la máxima de 22° con moderate rain.