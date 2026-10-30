Juan Simón homenajea a Maradona en su cumpleaños: "Es un Dios y siempre está presente"

Buenos Aires, 30 de octubre (NA) -- En el marco del 66° aniversario del nacimiento de Diego Armando Maradona, el ex defensor y actual panelista Juan Simón rememoró su relación con el ídolo argentino. En una entrevista, Simón destacó que desde joven "jugaba a otro deporte" y calificó a Diego como un "Dios", que siempre está presente en la memoria de quienes compartieron con él el plantel del Mundial juvenil de 1979.

En diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, Simón lo describió como un "líder natural", cuyo impacto trascendía el ámbito deportivo. Resaltó que no tuvo "ningún líder como Diego", quien siempre fue "la bandera" del equipo sin buscar estar por encima de nadie.

Nacido el 30 de octubre de 1960 en Lanús, Maradona creció en Villa Fiorito y su trayectoria comenzó en el fútbol infantil con los "Cebollitas". Más tarde, se convirtió en ídolo en Argentinos Juniors, Boca, Napoli y la Selección argentina, con la que ganó el Mundial de 1986.

Simón, que tuvo el privilegio de jugar junto a Maradona en el Mundial juvenil de 1979 y en el de Italia 1990, recordó esos momentos con una mezcla de alegría y tristeza. Afirmó que más allá de su destreza como futbolista, "como compañero era el mejor".

"Vivir la vida de Maradona no debe haber sido fácil", reflexionó Simón, quien reconoció que desde que conoció a Diego, en septiembre de 1978, ya era considerado "el más grande". Además, destacó el "poder" que tenía en todos los aspectos de su vida.

Simón enfatizó que el plantel de 1979 suele hablar de Maradona y que él siempre está presente en sus conversaciones. "Es nuestro líder, es nuestra bandera", afirmó.

El exfutbolista también recordó el impacto de la noticia de la muerte de Maradona, que le provocó un "ataque de llanto que no podía parar". Aseguró que aún siente tristeza por su partida y criticó la "desidia ajena" que contribuyó a su fallecimiento. "Hasta que no pague la gente que tiene que pagar, no va a descansar en paz", afirmó.

Simón destacó que no se involucra en la comparación entre Maradona y Lionel Messi, sino que valora a ambos. Describió a Maradona como una "figura camaleónica", recordando anécdotas que reflejan su carácter generoso y solidario.

En la entrevista, Simón compartió momentos de su vida con Maradona, como el famoso partido contra Yugoslavia en el Mundial de 1990, donde Diego logró dividir a Italia con su influencia. La conexión que ambos compartieron es un testimonio de la grandeza de Maradona, que sigue siendo recordado y venerado por sus compañeros y millones de hinchas.