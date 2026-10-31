Hackeo a Binance: qué pasó con los US$6.300 millones robados y los fondos de los usuarios

Binance sufrió un ataque informático que comprometió aproximadamente US$6.300 millones y suspendió temporalmente los retiros mientras revisa sus sistemas de seguridad. La empresa aseguró que cubrirá las pérdidas y que los fondos de los usuarios están a salvo.

El magíster en Bolsa y Mercados Financieros Pedro Chávez Atia explicó a Cadena 3 que los atacantes accedieron a recursos propios de la plataforma. "Sacaron directamente los fondos de las cuentas de Binance, no de los clientes, no de los usuarios", señaló.

Según describió, la investigación inicial apuntó a la computadora comprometida de un ingeniero como vía de acceso para realizar transferencias no autorizadas. La compañía precisó posteriormente que detectó otros puntos de vulneración y que la investigación continúa.

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Chávez Atia indicó que alrededor de US$3.000 millones fueron congelados con la colaboración de actores vinculados a criptomonedas estables, como USDT y USDC. Remarcó que esa inmovilización no equivale a una restitución: "Eso no significa que Binance los haya recuperado, sino que los fondos están congelados".

De acuerdo con su estimación, otros US$3.300 millones permanecían comprometidos. El especialista calificó el episodio como "el hackeo más grande de la historia" y mencionó una posible participación de un grupo norcoreano, una atribución que presentó como preliminar.

Sobre las restricciones, sostuvo que los usuarios podían visualizar sus saldos en la aplicación, pero no retirarlos. Binance aclaró que la suspensión era preventiva y afectaba a los retiros, mientras que los depósitos y otros servicios no comprometidos seguían operativos.

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El entrevistado recordó que la plataforma cuenta desde 2018 con un fondo de emergencia y estimó su disponibilidad en unos US$1.000 millones. Con esas cifras, advirtió sobre una diferencia de aproximadamente US$2.000 millones frente al monto no congelado.

Ese cálculo se refiere al fondo de emergencia mencionado por el especialista. En su actualización del viernes, Binance informó que había reservado más de US$6.340 millones de recursos propios para cubrir los activos involucrados, combinando su fondo de protección y la tesorería corporativa.

Chávez Atia también contó que se pusieron en contacto para ofrecer un servicio de trazabilidad de criptomonedas y colaborar con el seguimiento de las transferencias.

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Informe de Guillermo López.