La previa: conocé los números ganadores de hoy sábado 31 de octubre.

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El número de sorteo 41397 de LA PREVIA se llevó a cabo el sábado 31 de octubre a las 10:15. El número a la cabeza fue 7973, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Hospital).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 7973

2° 9484

3° 6393

4° 7440

5° 6274

6° 1995

7° 7862

8° 2428

9° 9726

10° 1355

11° 8001

12° 5742

13° 2909

14° 6462

15° 7338

16° 2575

17° 7269

18° 8929

19° 7548

20° 2210