La previa: conocé los números ganadores de hoy sábado 31 de octubre.
El sorteo número 41397 de La Previa se realizó el sábado 31 de octubre a las 10:15. El número a la cabeza fue 7973, correspondiente a A primera (Hospital).
FOTO: Quiniela de Córdoba
El número de sorteo 41397 de LA PREVIA se llevó a cabo el sábado 31 de octubre a las 10:15. El número a la cabeza fue 7973, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Hospital).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 7973
2° 9484
3° 6393
4° 7440
5° 6274
6° 1995
7° 7862
8° 2428
9° 9726
10° 1355
11° 8001
12° 5742
13° 2909
14° 6462
15° 7338
16° 2575
17° 7269
18° 8929
19° 7548
20° 2210
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 41397 de La Previa.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El sábado 31 de octubre a las 10:15.
¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 7973.
¿Qué significa el número a la cabeza?
Se interpreta como A primera (Hospital).
¿Cuáles son los primeros cinco números?
1° 7973, 2° 9484, 3° 6393, 4° 7440, 5° 6274.