En vivo

Una mañana para todos

Titi Ciabattoni

Argentina

En vivo

Una mañana para todos

Susana Manzelli

Rosario

En vivo

Solo por hoy

Mauri Palacios

En vivo

Los Populares

Conrado Vicens

En vivo

Manual de supervivencia

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

La previa: conocé los números ganadores de hoy sábado 31 de octubre.

El sorteo número 41397 de La Previa se realizó el sábado 31 de octubre a las 10:15. El número a la cabeza fue 7973, correspondiente a A primera (Hospital).

31/10/2026 | 10:25Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Quiniela de Córdoba

FOTO: Quiniela de Córdoba

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

El número de sorteo 41397 de LA PREVIA se llevó a cabo el sábado 31 de octubre a las 10:15. El número a la cabeza fue 7973, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Hospital).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 7973
2° 9484
3° 6393
4° 7440
5° 6274
6° 1995
7° 7862
8° 2428
9° 9726
10° 1355
11° 8001
12° 5742
13° 2909
14° 6462
15° 7338
16° 2575
17° 7269
18° 8929
19° 7548
20° 2210

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 41397 de La Previa.

¿Cuándo se llevó a cabo?
El sábado 31 de octubre a las 10:15.

¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 7973.

¿Qué significa el número a la cabeza?
Se interpreta como A primera (Hospital).

¿Cuáles son los primeros cinco números?
1° 7973, 2° 9484, 3° 6393, 4° 7440, 5° 6274.

Lo más visto

Sociedad

Una Mañana para todos Rosario

Santa Fe. Intento de usurpación de la Villa Suramericana: "Tomaron a los niños de rehenes para poder hacerlo"

La vocera del Gobierno de Santa Fe, Virginia Coudannes, cuestionó la maniobra en Cadena 3 Rosario y afirmó que se buscó utilizar la presencia de menores para evitar la intervención policial. La Fiscalía investiga el intento de ocupación y los incidentes registrados durante el operativo.

Perspectiva Rosario

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf