FOTO: La lectura en la infancia: fundamental para el desarrollo del lenguaje y la comprensión

Buenos Aires, 31 octubre (NA) -- La lectura se considera una actividad esencial desde la infancia, ya que ayuda a combatir el aburrimiento, promueve el desarrollo personal y profesional, favorece la comunicación y las relaciones interpersonales, libera emociones y actúa como un ejercicio para mantener el cerebro activo, además de ser un eficaz antídoto contra la soledad.

Un informe al que accedió la Agencia Noticias Argentinas destaca que la lectura compartida desde los primeros años es crucial para el desarrollo a lo largo de la vida. La licenciada en Fonoaudiología Patricia Villalba (M.N. 9.319) señala: "En las consultas observamos en los más chicos una intención comunicativa pobre al momento de mirar, señalar, pedir".

Villalba, coordinadora del sector Lenguaje y Comunicación del Hospital de Clínicas de la UBA, agregó: "En algunos casos, esto puede deberse a la exposición temprana y prolongada a las pantallas, tiempo que no invierten en jugar o en interactuar en familia. También vemos que los padres tienen intención de hacerlo, pero no saben cómo".

La fonoaudióloga recientemente ofreció un taller para proporcionar pautas prácticas a las familias, con el objetivo de incorporar la lectura en su rutina diaria. Esto busca dotar a los padres de herramientas para estimular la comunicación, el vocabulario, la memoria y la imaginación a través de la lectura compartida con los niños.

"Este hábito va a sentar las bases para que en un futuro les resulte natural enfrentarse a distintos textos en la escuela, teniendo mayores oportunidades de retener y aprender la información, gracias al desarrollo temprano de la memoria, atención, comprensión y vocabulario. De esta manera, pueden aumentar su autoestima y seguridad, posicionándose con las mismas oportunidades que otros niños de su edad", explicó.

Asimismo, mencionó: "En niños de grados superiores (de 8 a 13 años), donde deben enfrentarse a textos más largos y complejos, muchas veces no logran retener y comprender la información. Esto genera retrasos en su aprendizaje, provocando frustración y baja autoestima, lo que puede llevar a repetir o abandonar la escuela".

Para crear espacios propicios para la lectura, Villalba recomienda elegir momentos en que los niños no tengan hambre ni sueño, para que puedan disfrutar y participar activamente en la actividad. Compartir un libro, observar sus ilustraciones, nombrar objetos y conversar sobre lo que aparece en las páginas son formas de estimular la comunicación.

¿Cuándo se requiere una consulta?

Además de fomentar el lenguaje a través de la lectura y el juego, es vital reconocer las señales que podrían indicar dificultades en el desarrollo de la comunicación. Detectarlas a tiempo permite consultar con un profesional y evaluar si el niño necesita apoyo.

A partir de los 18 meses, se deben observar las siguientes señales:

Falta de contacto visual, es decir, no mira a la cara cuando le hablan.

Escaso interés en interactuar con otros niños y adultos.

Dificultad para compartir la atención con otras personas, como no mirar lo que le muestran.

Escaso interés por juguetes, incluso si son atractivos para su edad.

Escasa habilidad de imitación de los adultos, tanto en acciones como en palabras.

Ausencia de iniciativa para comunicarse.

Falta de comprensión de órdenes simples.

Falta de respuesta al nombre.

Escaso uso de palabras frecuentes.

A partir de los 30 meses, si:

No comprende órdenes verbales simples.

No combina palabras para formar frases.

La mayoría de los adultos no entienden cuando habla.

Utiliza ecolalias sin fines comunicativos.

A partir de los 4 años, si:

Necesita que le repitan varias veces las consignas.

Realiza actividades por imitación y no por comprensión.

Tiene dificultad para responder preguntas con distintos encabezados.

Tiene problemas para recordar o evocar palabras.

Le resulta difícil armar frases complejas.

Tiene dificultades en la pronunciación o uso de sonidos del habla.

Le cuesta contar de manera organizada.

Tiene escasa participación en las conversaciones.

Agencia NA