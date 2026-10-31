Desarticulan banda narco en La Matanza: hallan granada y drogas en allanamientos

Buenos Aires, 31 de octubre (NA) -- Una importante operación policial resultó en la desarticulación de una organización criminal dedicada a la venta de drogas y usurpación de viviendas en el partido bonaerense de La Matanza. Durante los allanamientos, la Policía logró incautar más de 3.000 dosis de estupefacientes, armamento, chalecos antibalas y una granada activa, la cual tuvo que ser desactivada por un equipo especializado.

El operativo incluyó cinco allanamientos simultáneos, cuatro de ellos en distintos domicilios de La Matanza y uno en la Unidad Penitenciaria N° 2 de Sierra Chica, donde se encontraba el presunto líder de la organización, Claudio Nahuel Ledesma Blanco, conocido como "El Gendarme", quien habría estado dirigiendo las actividades delictivas desde su celda.

Como resultado de las acciones, dos individuos, un hombre de 39 años y una mujer de 22, fueron detenidos. Además, se notificó al interno sobre su situación de detención e imputación en la causa. En su celda, se encontraron tres teléfonos celulares con líneas activas.

La investigación reveló que la banda utilizaba métodos violentos para ocupar viviendas, amenazando a los propietarios con armas para aumentar el patrimonio del líder y transformar los inmuebles en puntos de venta de drogas. Uno de estos puntos estaba ubicado en Ciudad Evita y se conocía como "La Ventanita", donde los compradores formaban largas filas para adquirir estupefacientes a través de una abertura en la vivienda.

Durante los procedimientos, se confiscó 2.526 dosis de pasta base y 515 de cocaína, además de cinco millones de pesos en efectivo y varios teléfonos celulares. En cuanto al armamento, se hallaron una escopeta calibre 12 cargada, una pistola ametralladora con numeración suprimida y tres pistolas Bersa, así como municiones de diferentes calibres y equipos de comunicación.

Uno de los hallazgos más significativos se produjo en el inmueble que funcionaba como centro operativo, donde se encontró la granada activa junto al arsenal. Debido al peligro que representaba, se interrumpió su manipulación y se solicitó la intervención de la Dirección de Explosivos de la Policía bonaerense, que logró desactivarla de manera segura.

Asimismo, se incautaron dos chalecos antibalas que tenían pedidos de secuestro por hurto y robo, respectivamente, y una pechera con la inscripción "POLICÍA".

La investigación también reveló que Ledesma, de aproximadamente 30 años y oriundo del barrio Areco de Virrey del Pino, contaba con antecedentes por delitos violentos. En 2016, había sido detenido por homicidio y se le investigaba por su posible conexión con otros asesinatos, incluyendo el de un oficial de policía en 2015.

La causa quedó en manos del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 3 de Morón, bajo la supervisión del juez Leonardo Julián Cano, por presunta infracción a la Ley 23.737 sobre estupefacientes y el artículo 189 bis del Código Penal, relacionado con la tenencia y portación de armas y explosivos. Los detenidos permanecen incomunicados y a disposición de la Justicia.