FOTO: Protesta docente en el Obelisco por el caso de Nancy Godoy y reclamo de justicia

Buenos Aires, 29 de octubre (NA) -- Docentes se manifiestan en el Obelisco para exigir justicia por la muerte de Nancy Godoy, una colega cuyo cuerpo fue encontrado sin vida en la provincia de Corrientes. Este trágico suceso ha llevado a la detención de cinco personas, tres de las cuales enfrentan acusaciones de femicidio.

Alrededor de las 11:00 hs, diversas agrupaciones educativas comenzaron a congregarse en el emblemático Obelisco, generando restricciones en las avenidas 9 de Julio y Corrientes. Esta movilización se enmarca dentro de una jornada de paro nacional, duelo y movilizaciones en todo el país, convocada por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA).

La convocatoria a esta medida de fuerza busca exigir justicia y esclarecer las circunstancias de la muerte de Godoy, quien fue hallada tras días de intensos rastrillajes en la zona. El gremio ha manifestado su preocupación por la seguridad de las docentes y la necesidad de abordar la problemática de la violencia de género en el país.

La situación ha generado un fuerte impacto en la comunidad educativa, que se une en un llamado a la acción para visibilizar la lucha contra la violencia hacia las mujeres y la necesidad de justicia en este caso particular.