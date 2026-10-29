Crimen de Cecilia Basaldúa: la Fiscalía de Cruz del Eje recibió datos que podrían vincular a Tabella

FOTO: Vinculan a Renato Tabella con el asesinato de Cecilia Basaldúa en Córdoba

La Fiscalía de Cruz del Eje recibió información en las últimas horas sobre la posible vinculación de Renato Iván Tabella, acusado por los femicidios de Daniela Villalba y Tatiana Fernández, con el crimen de Cecilia Basaldúa ocurrido en abril de 2020 en la provincia de Córdoba.

Daniela Pavón, abogada de la querella en la causa de Basaldúa, confirmó la información en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas y explicó que la derivación de la posible vinculación surgió de un periodista.

La abogada detalló que el dato que trascendió, y que genera preocupación, es que Tabella habría trabajado en el lugar en el que se alojaba Basaldúa en Capilla del Monte durante su viaje como mochilera, el cual inició en marzo de 2020, durante la pandemia por coronavirus.

"Pedimos la constatación de los datos y se lo remitimos a la fiscalía para que tome en consideración la información y evalúe la posible relación", aclaró.

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Aunque se trata de un dato que podría modificar el rumbo de la pesquisa por el crimen de la joven, Pavón sostuvo que "hasta el momento no hay nada concreto", por lo que aguardan la respuesta de la Justicia.

La última información en la causa por el crimen de Basaldúa se obtuvo en mayo del año pasado cuando el Fiscal de Instrucción de Cruz del Eje, Nelson Lingua, ordenó la extracción de material genético del único sospechoso, Mario Mainardi.

La querella apuntó desde un comienzo a Mainardi ya que era el dueño de la propiedad en la que la víctima se hospedó en Capilla del Monte.

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Además de esta medida, las autoridades anunciaron que duplicaron el monto de la recompensa a $12 millones para quien aporte datos que ayuden a la investigación.

Renato Tabella se encuentra detenido acusado de ser el autor de los femicidios de Villalba, en Córdoba, y de Fernández, en Capital Federal, con pocos días de diferencia.

El acusado se abstuvo de responder preguntas del fiscal Matías Di Lello por el crimen de Tatiana, y ahora se evalúa su posible derivación hasta Córdoba para que sea indagado por el caso de Daniela.