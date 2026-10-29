Le robaron la camioneta con las llaves puestas y la Justicia avaló que el seguro no pague

La Justicia de Mar del Plata rechazó la demanda de un conductor que pretendía cobrar el seguro por el robo de su camioneta, luego de haberla dejado en la calle con las llaves puestas y el motor en marcha. El fallo consideró que el propietario incurrió en "culpa grave" y avaló la negativa de la aseguradora a cubrir el siniestro.

La resolución fue dictada por el juez Maximiliano Colángelo, del Juzgado Civil y Comercial N.º 13, en una causa contra Berkley International S.A. Según publicó el portal 0223, el magistrado también dispuso que el demandante pague las costas del juicio.

El robo ocurrió el 1 de octubre de 2024, en el barrio Chauvin. El hombre, identificado por sus iniciales C.A.M., había retirado su Volkswagen Amarok de una cochera ubicada en Córdoba al 4000 y se dirigió a su casa para buscar a su esposa, con quien debía asistir a una consulta médica.

De acuerdo con su relato, bajó de la camioneta y recorrió los pocos metros que lo separaban de la puerta de su vivienda. En ese momento escuchó una aceleración y advirtió que se llevaban el vehículo. Sostuvo que todo sucedió en menos de un minuto.

Tras realizar la denuncia policial, informó lo ocurrido a la compañía. La empresa rechazó la cobertura porque entendió que dejar la camioneta encendida y sin custodia directa vulneraba los deberes de cuidado previstos en la póliza contra robo o hurto total.

El 5 de febrero de 2025, el propietario inició una demanda por $47.510.000 por presunto incumplimiento del contrato. La suma asegurada de la Amarok, modelo 2016, era de $27.510.000.

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Para fundamentar su reclamo, afirmó que había cometido un "olvido involuntario" en medio del apuro. También señaló que atravesaba un cuadro de estrés después de haber sufrido una caída de una escalera dos semanas antes.

El conductor cuestionó, además, que la póliza no detallara con precisión qué comportamientos constituían culpa grave. Argumentó que centrar la responsabilidad en las llaves puestas desplazaba la atención del delito y del contexto de inseguridad y venta ilegal de autopartes en la ciudad.

Colángelo desestimó esos planteos. Consideró que dejar un vehículo de alto valor en la vía pública, en marcha y con las llaves colocadas representó una infracción severa al deber de prudencia. Para el juez, el contexto delictivo exigía extremar las precauciones.

En sus fundamentos citó informes del Centro Municipal de Análisis Estratégico del Delito que ubicaban a la zona del robo como la segunda con más sustracciones de vehículos en el período analizado. Esos registros también señalaban a Volkswagen como la marca más afectada.

El magistrado sostuvo, además, que los peritajes médicos y psicológicos no acreditaron un deterioro físico o cognitivo que explicara una alteración de la capacidad de juicio del conductor al momento del hecho.

Por último, entendió que la aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor no impedía reconocer las exclusiones contempladas en la Ley de Seguros. Con esos argumentos, rechazó el reclamo e impuso las costas al propietario.

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