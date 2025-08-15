En vivo

Sociedad

Un hombre denunció que le robaron el auto, pero lo tenía oculto en su casaquinta

El insólito hecho ocurrió en Paraná y se investiga si se trató de un “autorrobo” con el fin de cobrar el seguro.

15/08/2025 | 07:33Redacción Cadena 3

FOTO: Un hombre denunció que le robaron el auto, pero lo tenía oculto en su casa quinta

Un hombre denunció que le habían robado su automóvil, un BMW 335i, pero, tras una serie de investigaciones y el testimonio de vecinos, la Policía de Entre Ríos lo encontró oculto en la parte trasera de la casa quinta del sujeto.

El insólito episodio ocurrió el jueves y, tras conocerse la denuncia, efectivos de la Sección Investigaciones de la División Robos y Hurtos de la Policía de Entre Ríos (PER) analizaron las cámaras y le tomaron testimonio a los vecinos.

Según informaron los medios entrerrianos, tras las citadas investigaciones se determinó que el automóvil había ingresado por un camino rural que se desprende de la ruta 12 y, desde la Jefatura Departamental de Policía, indicaron que el hombre que denunció el robo tenía una propiedad en esa zona.

Ante esta situación, los efectivos fueron hasta el citado lugar donde, con la colaboración de un vecino que permitió el ingreso por su patio, divisaron el vehículo que estaba sin la patente y estacionado en la parte trasera de la vivienda.

Momentos después, el hombre se presentó en la propiedad y permitió el acceso policial, tras lo cual la fiscal Carolina Guzmán ordenó la intervención de la Dirección General de Policía Científica para realizar peritajes y tomar fotografías del vehículo y se investiga si se trató de un “autorrobo” con el fin de cobrar el seguro.

Lectura rápida

¿Qué sucedió? Un hombre denunció el robo de su BMW 335i, pero lo encontraron en su casa quinta.

¿Quiénes están involucrados? La Policía de Entre Ríos y la fiscal Carolina Guzmán.

¿Cuándo ocurrió? El hecho sucedió el jueves y la denuncia fue investigada de inmediato.

¿Dónde se encontró el vehículo? En la parte trasera de la casa quinta del hombre, en una zona cercana a un camino rural.

¿Por qué se investiga el caso? Se analiza si se trató de un “autorrobo” para cobrar el seguro.

[Fuente: Noticias Argentinas]

