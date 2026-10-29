Mujer de barro: el precio del éxito femenino en el siglo XXI

La aclamada autora Joyce Carol Oates, conocida por su aguda exploración de la condición humana, regresa con "Mujer de barro", una novela que se adentra en el complejo mundo del éxito femenino en el siglo XXI. Esta obra, publicada por Alfaguara, se convierte en un espejo que refleja las luchas y sacrificios que enfrentan las mujeres en posiciones de poder.

La historia comienza con una niña, apodada "niña de barro", que es abandonada por su madre en la ribera del río Black Snake. A pesar de su trágico inicio, es adoptada por una pareja que intenta borrar su pasado. Sin embargo, el pasado tiene una forma inquietante de regresar, y esta premisa se convierte en el hilo conductor de la narrativa.

La protagonista, Meredith Neukirchen, se convierte en la primera mujer en acceder al rectorado de una de las prestigiosas universidades de la Ivy League. Su dedicación a su carrera y su fervor moral son admirables, pero también la colocan en una posición vulnerable. En medio de una crisis política y una relación sentimental secreta, Meredith se enfrenta a amenazas que ponen en jaque su liderazgo y su identidad.

La novela plantea preguntas profundas sobre la naturaleza del éxito y el costo que conlleva. ¿Puede una mujer ser verdaderamente libre en un mundo que constantemente la juzga? A medida que Meredith se enfrenta a su pasado, la historia revela las tensiones entre el idealismo y la realidad, un tema que resuena con fuerza en la actualidad.

"Mujer de barro" no solo es una obra de ficción literaria; es un comentario social sobre las expectativas que se imponen a las mujeres en el ámbito profesional y personal. La narrativa de Oates es incisiva y provocativa, invitando al lector a reflexionar sobre las decisiones que moldean nuestras vidas y las huellas que el pasado deja en nuestro presente.

En un momento en que las voces femeninas son más relevantes que nunca, esta novela se erige como un testimonio de la lucha por la igualdad y la búsqueda de la identidad en un mundo cambiante. La prosa de Oates, rica en matices y emociones, garantiza que "Mujer de barro" sea una lectura imprescindible para quienes buscan comprender las complejidades del éxito y el sacrificio.

| **Género** | Ficción literaria | |----------------------|--------------------| | **Editorial** | Alfaguara | | **Año de edición** | 2026 | | **ISBN** | 9791388473012 | | **ISBN digital** | 9788420415239 | | **Idioma** | Español |