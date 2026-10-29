Enzo Fernández asegura que volverá a River: "Quiero y voy a volver en algún momento"

El mediocampista argentino del Manchester City Enzo Fernández se pronunció sobre su deseo de regresar a la Selección argentina y la reciente renuncia de Lionel Messi, además de hacer un guiño a los hinchas de River Plate al hablar sobre su posible retorno al club antes de finalizar su carrera: "Quiero y voy a volver en algún momento".

Fernández expresó su anhelo de volver a ponerse la camiseta de la Banda Roja en el futuro, afirmando: "Quiero volver a River, lo dije un montón de veces y, cada vez que tengo la oportunidad, es algo que deseo mucho".

Al comparar su posible regreso con el de Leandro Paredes al club, Enzo asumió que sus palabras podrían ser consideradas como promesas que "quedan en el archivo". Sin embargo, enfatizó que aunque "falta mucho", su declaración es "totalmente decidida". A pesar de la ansiedad que pueda generar en los hinchas millonarios, aseguró: "Si lo digo es porque lo siento, necesito volver para ganar cosas, disfrutar más del mundo River, con más años de los que estuve".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Enzo Fernández también se refirió a la final del Mundial, desmintiendo las teorías conspirativas que circulaban en redes sobre un supuesto boicot en la final de la Copa del Mundo de 2026, compartiendo su experiencia: "Me llamaban mi mamá y mi papá para ver qué había pasado. No pasó nada, todo mentira e inventado".

El mediocampista agregó: "España nos ganó bien y hay que felicitar al rival. Veníamos cargados de dos tiempos extra. Se hicieron muy desgastantes las últimas semanas y momentos del Mundial. El grupo llegó con lo justo".

Sobre el partido, Fernández manifestó su confianza en el equipo, afirmando que habrían levantado la copa si se hubiera llegado a la instancia de penales: "Si llegábamos a los penales, ganábamos; teníamos al 'Dibu' Martínez, que no falla", destacando el estado físico del arquero argentino: "No tenía movilidad en el dedo, increíble, pero el 'Dibu' es eso, un animal".

En cuanto a la despedida de Messi, el mediocampista se mostró conmovido por la viralización de su reacción en el momento en que el ídolo se despedía de la gente y de la Selección argentina: "Recordaba momentos de cuando prendía la tele para verlo a él. Fue chocante ver que ya no va a estar con nosotros, es un dolor inmenso".

Finalmente, Fernández concluyó: "Siempre soñé con jugar con él, desde chico hacía cuentas para ver si podía llegar a jugar con él y después de lograr todo lo que logramos juntos y disfrutarlo como compañero. Ver que nuestro ídolo no va a jugar más con nosotros fue muy chocante".