Felipe VI exige medidas tras el trágico accidente ferroviario en Toledo

Buenos Aires, 29 octubre (NA) -- El rey de España, Felipe VI, visitó el jueves el Hospital Universitario de Toledo, donde se encuentran 23 heridos tras el accidente ferroviario ocurrido en Urda el miércoles, que dejó un saldo trágico de 69 fallecidos. Durante su visita, el monarca solicitó la implementación de "medidas para que esto no vuelva a suceder".

"Como sociedad volvemos a sufrir un durísimo golpe, pero hay que seguir avanzando aún con ese dolor, sin olvidar nunca la herida que nos dejan tantas personas que han perdido la vida, que les faltan a sus familias y a todo el país. Sigamos adelante con el dolor por su pérdida, hagámoslo juntos, unidos, también con dignidad y rigor", manifestó Felipe VI al salir del centro de salud.

El rey destacó que hay una investigación en curso que debe esclarecer las causas y circunstancias de esta catástrofe, enfatizando que "tendrán que adoptarse medidas para que esto no vuelva a suceder". Estuvo acompañado por la reina Letizia, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y la ministra de Educación, Milagros Tolón.

En el Hospital de Toledo permanecen hospitalizadas 23 personas, de las cuales 15 se encuentran en estado crítico y el resto en planta, debido a la colisión entre trenes de alta velocidad AVE e Iryo. En total, el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha ha atendido a 110 heridos, de los cuales 60 ya han recibido el alta médica y 50 siguen en distintos centros hospitalarios, incluyendo 15 en código rojo, aunque los cuatro pacientes más graves están evolucionando favorablemente, según RTVE.

Confirman fallecimiento de exministra de Trabajo

Hoy se confirmó la muerte de la exministra de Trabajo española Fátima Báñez, de 59 años, en el accidente ferroviario. Según informaron, Báñez viajaba en el último vagón del tren Iryo, donde se encontraban varias de las víctimas fatales y heridos.

Miguel Garrido, vicepresidente de la CEOE, lamentó la noticia: "Lamentablemente se ha confirmado el fallecimiento de Fátima Báñez. En estos últimos 8 años he aprendido a conocerla, a respetarla, a admirarla y a quererla. Lloro y rezo por ella". La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, también expresó su pesar: "Tan buena gente, alegre, dispuesta, solvente… La vamos a echar mucho de menos. España pierde a una gran mujer política", escribió en la red social X.

Ministro de Transportes comparecerá el próximo martes

El ministro de Transportes, Óscar Puente, comparecerá el próximo martes, 3 de noviembre, ante la Diputación Permanente del Congreso para rendir cuentas sobre el gravísimo accidente ferroviario de Urda. El Partido Popular ha solicitado la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que explique urgentemente lo sucedido, considerando insuficiente el informe presentado por Puente.

"Las responsabilidades no terminan en Óscar Puente", afirmaron desde el PP, según El País.

Los forenses continúan con la identificación de las víctimas

Casi 800 efectivos, incluidos bomberos y miembros de la Unidad Militar de Emergencias, continúan trabajando en la zona del accidente. En el Instituto de Medicina Legal de Toledo, 25 médicos forenses han comenzado las labores de identificación de los 52 cuerpos que han sido trasladados del lugar del siniestro.

La Guardia Civil, la Policía Judicial y autoridades judiciales están inspeccionando la zona para investigar lo ocurrido, utilizando grúas de gran tonelaje en un perímetro de dos kilómetros desde el lugar del accidente, que ha sido acotado para preservar las evidencias. La jueza a cargo del caso ha ordenado la retirada de cualquier elemento para "preservar las evidencias, pruebas e indicios", según RTVE.

Por otro lado, el secretario general del Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios (SEMAF), Diego Martín, ha exigido una investigación rigurosa e independiente del accidente, tachando de "alarmante e irrespetuoso" que se filtren "audios sesgados" del centro de control que evidencian errores del responsable de Atocha. También denunció que cada vez se trabaja más con sistemas degradados.