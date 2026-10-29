Un diente de elefante de 700,000 años revela un mundo perdido donde vivieron humanos primitivos

Un antiguo diente de elefante ha proporcionado a los científicos una visión extraordinaria de un mundo que existió hace casi 700,000 años. Hallado en el norte de Israel, este fósil ha permitido a los investigadores reconstruir un paisaje prehistórico sorprendentemente rico en bosques, ríos, humedales y vegetación abundante. Este entorno antiguo albergaba enormes elefantes y algunas de las primeras poblaciones humanas de la región, revelando cómo el acceso al agua y los recursos naturales pudieron haber ayudado a nuestros antepasados a sobrevivir y desplazarse entre continentes.

El descubrimiento provino de Gesher Benot Ya'aqov (GBY-NBA), un sitio arqueológico donde los humanos primitivos produjeron herramientas de piedra hace cientos de miles de años. Los restos de elefante fueron desenterrados junto a hachas de mano y cuchillos hechos de basalto, una roca volcánica. Estos utensilios pertenecen a la tradición acheuliana, una de las tecnologías de herramientas de piedra más antiguas y extendidas en la historia humana.

La investigación, publicada en Quaternary Science Reviews, fue liderada por Hannah Farrell, candidata a doctorado en la Universidad de Haifa. El equipo examinó un gran molar de elefante y fragmentos de colmillo recuperados de Gesher Benot Ya'aqov, situado en el Valle del Jordán, justo al sur del actual Valle de Hula. El sitio fue excavado por el Prof. Gonen Sharon de la Universidad Tel-Hai en Galilea y sus colegas.

Un diente de elefante revela un mundo prehistórico perdido

Los fósiles pertenecían a Palaeoloxodon antiquus, conocido comúnmente como el elefante de colmillos rectos. Este enorme animal prehistórico fue uno de los mamíferos terrestres más grandes del Pleistoceno, el período geológico que incluyó las últimas eras de hielo.

En lugar de centrarse únicamente en el animal, los científicos trataron su diente como un registro del mundo en el que vivió. Los dientes pueden preservar pistas químicas sobre la dieta y el entorno de un animal, permitiendo a los investigadores investigar las condiciones ambientales de hace cientos de miles de años.

Para descubrir esas pistas, el equipo combinó varias técnicas científicas, incluyendo escáneres CT, reconstrucción 3D, examen microscópico del desgaste del diente, geoquímica isotópica y análisis de polen. La imagenología CT les permitió examinar la estructura interna del fósil, mientras que las mediciones químicas y la evidencia microscópica ayudaron a construir una imagen del hábitat antiguo.

Los resultados apuntaron a un paisaje notablemente persistente que contenía bosques, praderas abiertas, pantanos, ríos caudalosos y cuerpos de agua poco profundos. Las mediciones de isótopos de carbono sugirieron que el elefante vivió en un entorno con un suministro de agua confiable. Mientras tanto, el polen conservado en sedimentos cercanos reveló una variedad de plantas de humedal, incluyendo cañas, juncos, sauces, tamariscos y vegetación acuática.

Estos hallazgos sugieren que la región ofrecía un entorno diverso y productivo capaz de sustentar tanto a gigantes mamíferos como a comunidades humanas tempranas.

Un antiguo oasis a lo largo de una ruta crucial de migración humana

La ubicación de este paisaje prehistórico hace que el descubrimiento sea particularmente significativo. El Valle de Hula se encuentra dentro del Corredor Levantino, un pasaje natural que conecta Africa y Eurasia y que desempeñó un papel importante en los movimientos de antiguos humanos y animales.

Los investigadores creen que el área funcionó como un refugio ecológico relativamente estable, manteniendo hábitats y recursos vitales a lo largo de largos períodos. Sus ríos, humedales, bosques y praderas habrían ofrecido fuentes confiables de agua, vegetación y vida animal para las poblaciones que viajaban a través de la región.

Para los humanos primitivos, el acceso a tales entornos podría haber marcado la diferencia entre sobrevivir en un paisaje desconocido y no poder sustentar una población. Comprender estos hábitats podría ayudar a explicar cómo los grupos humanos antiguos se desplazaron por la región y se adaptaron a las condiciones ambientales cambiantes.

Según el Prof. Sharon, "comprender cómo los humanos y los animales respondieron al cambio ambiental hace cientos de miles de años nos ayuda a entender mejor las fuerzas que dieron forma a nuestra especie".

Los hallazgos destacan la importancia de estudiar paisajes antiguos junto con los fósiles y artefactos encontrados en ellos. Al reconstruir los entornos que sustentaron la vida prehistórica, los investigadores pueden obtener una comprensión más clara de las condiciones que influyeron en la supervivencia y migración de los primeros humanos.

"La disponibilidad de agua, vegetación y recursos animales determinó dónde podían sobrevivir humanos y vida silvestre", dice Sharon. "Los humedales, ríos y bosques del Valle de Hula ayudaron a sostener la vida a lo largo de uno de los corredores de migración más antiguos del mundo, ofreciendo una rara oportunidad para entender las condiciones ecológicas que sustentaron tanto a los animales como a las poblaciones humanas hace casi 700,000 años".

El estudio reunió a especialistas de varias universidades israelíes. Farrell de la Universidad de Haifa llevó a cabo la investigación utilizando material del sitio excavado por Sharon y sus colegas. Los colaboradores adicionales incluyeron a Cheryl A. Makarewicz (estudios isotópicos) y Nimrod Marom (arqueozoología) de la Universidad de Haifa, así como a Minji Jin y Dafna Langgut (estudios de polen) de la Universidad de Tel Aviv.