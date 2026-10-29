NASA reveló que el escudo invisible de Júpiter es más complejo que el de la Tierra

El Juno, la sonda de la NASA, descubrió que Júpiter presenta un sistema de defensa contra el viento solar sorprendentemente complejo, que utiliza potentes ondas de plasma y múltiples regiones de choque. Este hallazgo pone de manifiesto diferencias significativas entre Júpiter y la Tierra y podría ayudar a los científicos a comprender mejor las enormes ondas de choque generadas por estrellas en explosión.

Dirigido por científicos de la Universidad de Iowa, el estudio proporciona las observaciones más detalladas hasta la fecha del choque de proa de Júpiter, una frontera invisible donde las partículas del Sol interactúan con el entorno magnético del planeta. Esta revelación destaca las diferencias en la forma en que Júpiter y la Tierra responden a estas partículas entrantes.

El Sol libera continuamente un flujo de partículas cargadas eléctricamente, conocido como viento solar, que viaja a través del espacio a velocidades asombrosas. Cuando este viento se aproxima a un planeta con un campo magnético, encuentra un límite conocido como choque de proa. En la Tierra, este límite juega un papel protector crucial, ralentizando y calentando las partículas entrantes, redirigiendo gran parte del viento solar alrededor del planeta. Sin este proceso, más partículas dañinas podrían alcanzar la atmósfera terrestre, afectando las condiciones para la vida.

El choque de proa de Júpiter también existe, pero su tamaño enorme, su potente campo magnético y su composición gaseosa lo convierten en un lugar fascinante para estudiar el comportamiento de estas fronteras. Los científicos han querido entender si Júpiter maneja el viento solar de manera diferente que la Tierra y qué diferencias podrían revelar sobre otros objetos en el universo.

Utilizando las mediciones del Juno, los investigadores descubrieron que Júpiter se basa en ondas de plasma con múltiples frecuencias para ralentizar y calentar las partículas solares entrantes. Estas diferentes frecuencias, conocidas como "armónicos", crean un patrón de ondas más elaborado que el que se observa típicamente en la Tierra.

El proceso se puede comparar con la música: así como varias notas tocadas juntas producen un sonido más rico que una sola nota, las ondas de plasma que contienen múltiples frecuencias pueden interactuar con las partículas entrantes de maneras más complejas. Esto permite que el choque de proa de Júpiter transfiera energía a más partículas, calentándolas y reduciendo su velocidad.

En comparación, el choque de proa de la Tierra utiliza principalmente ondas de plasma concentradas alrededor de una única frecuencia, un arreglo más simple que generalmente es suficiente para las condiciones encontradas cerca de nuestro planeta. Según Jayasri Joseph, investigadora postdoctoral en el Departamento de Física y Astronomía de Iowa y autora principal del estudio, "Júpiter ha encontrado su propia manera de lidiar con el viento solar, a través de ondas de plasma que son más fuertes y exhiben estructuras armónicas más ricas. Eso es importante porque si tienes múltiples frecuencias, puedes calentar más partículas en el viento solar y ralentizarlas".

Los investigadores también identificaron otra diferencia notable en cómo los dos planetas interactúan con el viento solar. Antes de que las partículas entrantes alcancen el choque de proa principal de Júpiter, pueden encontrar estructuras de choque más pequeñas llamadas "shocklets". Estas regiones adicionales ayudan a ralentizar el viento solar antes de que llegue a la frontera de choque principal. En contraste, el choque de proa de la Tierra generalmente sirve como la principal región donde se ralentiza y redirige el viento solar entrante. Las estructuras de choque adicionales de Júpiter revelan un proceso más complicado para gestionar la energía que llevan las partículas solares.

Según Bill Kurth, científico investigador en el Departamento de Física y Astronomía de Iowa y coautor del estudio, "la Tierra no necesita tomar estos pasos adicionales para manejar el viento solar porque el impacto no es tan poderoso". Kurth ha participado en la misión Juno de la NASA desde el lanzamiento de la sonda en 2011.

Aunque estas observaciones se centran en Júpiter, su importancia podría extenderse mucho más allá de nuestro sistema solar. Las ondas de choque ocurren en todo el universo, especialmente en entornos donde se liberan enormes cantidades de energía, como en los remanentes de supernovas, las nubes en expansión de material que quedan tras la explosión de ciertas estrellas moribundas.

Estas ondas de choque cósmicas son mucho más poderosas que las que se encuentran cerca de Júpiter. Sin embargo, los procesos físicos que controlan cómo se mueve la energía a través del plasma comparten similitudes importantes. Al examinar el choque de proa de Júpiter en detalle sin precedentes, los científicos pueden investigar mecanismos que serían mucho más difíciles de medir directamente alrededor de estrellas distantes.

Joseph concluyó: "Porque incluso choques más poderosos ocurren alrededor de objetos astrofísicos como los remanentes de supernova, el choque de proa de Júpiter ofrece un laboratorio natural cercano para explorar y comprender cómo la naturaleza convierte enormes cantidades de energía de flujo en calor y partículas energéticas". Comprender estos procesos podría mejorar los modelos científicos sobre cómo las ondas de choque transfieren energía, calientan partículas y moldean entornos a través del universo.

El avance fue posible gracias a las observaciones que Juno recolectó en diciembre de 2024. La sonda de la NASA ha estado orbitando Júpiter desde julio de 2016, brindando a los investigadores una oportunidad extraordinaria para investigar el gigante gaseoso y su entorno. Una parte clave del descubrimiento provino del instrumento Juno Waves, diseñado y construido por físicos de la Universidad de Iowa. Este instrumento mide la actividad de ondas eléctricas y magnéticas, permitiendo a los científicos estudiar el comportamiento del plasma alrededor de Júpiter.

Hallazgos similares se habían detectado en planetas exteriores por sondas anteriores, pero carecían de las mediciones necesarias para revelar la estructura detallada de las ondas de plasma involucradas. Las observaciones de Juno han proporcionado ahora una imagen mucho más clara de cómo se comportan estas ondas en Júpiter.

Los resultados se publicaron en línea el 31 de julio en Nature Communications en un estudio titulado "Observaciones de ondas de plasma de la sonda Juno en el choque de proa joviano".

El equipo de investigación también incluyó a Allison Jaynes, profesora asociada en el Departamento de Física y Astronomía de la Universidad de Iowa, junto con Jeremy Faden y Chris Piker, quienes brindan apoyo en la misma facultad. El equipo internacional también incluyó a Lynn Wilson III del NASA Goddard Space Flight Center; John Connerney del NASA Goddard Space Flight Center y la Space Research Corporation; Frederic Allegrini del Southwest Research Institute y la Universidad de Texas-San Antonio; Rob Wilson de la Universidad de Colorado-Boulder; Ali Sulaiman de la Universidad de Minnesota; Scott Boltion y Robert Ebert del Southwest Research Institute; y Barry Mauk del Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory. La NASA financió la investigación.