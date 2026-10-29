Un ladrón murió al volcar mientras escapaba de un robo en un country de Córdoba: buscan al cómplice
El delincuente, de 36 años, falleció en el acto tras perder el control de la camioneta en un camino rural entre Villa Parque Santa Ana y Malagueño. Había robado junto a otro sospechoso en una vivienda de un barrio privado.
29/10/2026 | 17:13Redacción Cadena 3
FOTO: Un ladrón murió al volcar mientras escapaba de un robo en un country de Córdoba.
Un delincuente de 36 años murió este jueves a la madrugada tras volcar con la camioneta en la que escapaba de un robo en un country de Villa Parque Santa Ana, en la provincia de Córdoba. Su cómplice logró salir del vehículo y huyó a pie antes de la llegada de la Policía, por lo que es intensamente buscado.
El episodio ocurrió en un camino rural que conecta Villa Parque Santa Ana con Malagueño. Los sospechosos habían ingresado a una vivienda de un barrio privado que se encontraba sin ocupantes y, después de cometer el robo, escaparon a bordo de una camioneta.
Durante la huida, el conductor perdió el control del vehículo y terminó volcando. El impacto le provocó la muerte en el lugar.
La víctima tenía 36 años y sería quien conducía la camioneta al momento del accidente.
/Inicio Código Embebido/
Fauna. Rescataron un gavilán con problemas de visión en una casa en Córdoba
El ave fue hallada en el patio de una vivienda en el barrio Los Prados de La Calera con dificultades para volar.
/Fin Código Embebido/
Buscan al segundo sospechoso
El otro delincuente consiguió salir del vehículo volcado y escapó a pie antes de que llegaran los uniformados.
Tras constatar la muerte del conductor, la Policía inició rastrillajes en la zona rural para intentar localizar al sospechoso, que hasta el momento permanece prófugo.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió? Un delincuente murió tras volcar la camioneta en la que escapaba de un robo.
¿Quiénes están involucrados? Un delincuente de 36 años que murió y su cómplice, que sigue prófugo.
¿Cuándo sucedió? Este jueves a la madrugada.
¿Dónde tuvo lugar el hecho? En un country de Villa Parque Santa Ana, Córdoba.
¿Cómo se desarrollaron los eventos? Los delincuentes escaparon de un robo y el conductor perdió el control de la camioneta, volcando y causando su muerte.
¿Por qué se investiga? Para determinar las circunstancias del robo y localizar al cómplice que sigue en fuga.