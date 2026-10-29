Un ladrón murió al volcar mientras escapaba de un robo en un country de Córdoba: buscan al cómplice

FOTO: Un ladrón murió al volcar mientras escapaba de un robo en un country de Córdoba.

Un delincuente de 36 años murió este jueves a la madrugada tras volcar con la camioneta en la que escapaba de un robo en un country de Villa Parque Santa Ana, en la provincia de Córdoba. Su cómplice logró salir del vehículo y huyó a pie antes de la llegada de la Policía, por lo que es intensamente buscado.

El episodio ocurrió en un camino rural que conecta Villa Parque Santa Ana con Malagueño. Los sospechosos habían ingresado a una vivienda de un barrio privado que se encontraba sin ocupantes y, después de cometer el robo, escaparon a bordo de una camioneta.

Durante la huida, el conductor perdió el control del vehículo y terminó volcando. El impacto le provocó la muerte en el lugar.

La víctima tenía 36 años y sería quien conducía la camioneta al momento del accidente.

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Buscan al segundo sospechoso

El otro delincuente consiguió salir del vehículo volcado y escapó a pie antes de que llegaran los uniformados.

Tras constatar la muerte del conductor, la Policía inició rastrillajes en la zona rural para intentar localizar al sospechoso, que hasta el momento permanece prófugo.