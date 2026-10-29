Rescataron un gavilán con problemas de visión en una casa en Córdoba

FOTO: El ave fue hallada en el patio de una vivienda en el barrio Los Prados de La Calera.

Efectivos policiales rescataron este jueves a un gavilán autóctono en el barrio Los Prados de La Calera. El ave fue hallada en el patio de una vivienda con dificultades para volar y un aparente problema de visión.

El procedimiento se inició pasado el mediodía, luego de que la propietaria de una casa ubicada en calle María Elena Walsh al 800 alertara a través de la línea de emergencias 911 sobre la presencia del animal y su preocupación por el estado en que se encontraba.

Los agentes intervinieron, resguardaron al ejemplar y lo trasladaron a una dependencia policial. Allí quedó bajo cuidado del personal hasta la llegada de efectivos de la Policía Ambiental, quienes se encargarán de derivarlo al organismo correspondiente para que reciba la atención veterinaria necesaria.

El gavilán, una especie nativa de la región, será evaluado por especialistas para determinar el alcance de sus lesiones y las posibilidades de su recuperación y eventual reinserción en su hábitat natural.