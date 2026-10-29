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Trump calificó las elecciones brasileñas de "desgracia" y critica la victoria de Lula

Bolsonaro abandonó Brasil con su familia después de la caída electoral, a pesar de una orden judicial de no salir de su país por una investigación por lavado de dinero.

29/10/2026 | 15:48Redacción Cadena 3

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El presidente estadounidense, Donald Trump, expresó su desaprobación hacia las elecciones presidenciales en Brasil, un día después de que el candidato conservador derrotado, su aliado Flávio Bolsonaro, se trasladara a Estados Unidos.

"Seguí las elecciones. No tomé partido, pero vi lo que pasaba en Brasil, fue una desgracia", afirmó a los medios antes de asistir a un mítin electoral.

En medio de la controversia, Bolsonaro dejó Brasil junto a su familia tras su derrota, a pesar de haber recibido una orden judicial de no salir de su país debido a una investigación en curso por lavado de dinero.

Al llegar a Miami el miércoles, se presentó en un comunicado como "el líder de Brasil" y aseguró que se encargaría de organizar la oposición al presidente reelecto Luiz Inácio Lula da Silva desde territorio estadounidense.

"Solo hay que ver los mercados, se fueron al piso", declaró Trump al ser cuestionado sobre el resultado de las elecciones, a lo que añadió que no quería pronunciarse sobre quién consideraba el verdadero ganador, pero sí que las elecciones fueron una gran vergüenza para el pueblo de Brasil.

A pesar de que Bolsonaro había conseguido ventaja en la primera vuelta, Lula logró una sorpresiva remontada en el balotaje, ganando por cuatro millones de votos.

Trump subrayó: "El presidente (Lula) me pidió que no interviniera, no tomé partido. Pero creo que fue una situación desgraciada". Y añadió que la reacción del mercado es un indicador claro de la situación que atraviesa el país.

Lectura rápida

¿Qué opinó Trump sobre las elecciones en Brasil?
Trump calificó las elecciones de "desgracia" y una "gran vergüenza para el pueblo de Brasil".

¿Quién es el candidato conservador mencionado?
El candidato conservador mencionado es Flávio Bolsonaro, aliado de Trump.

¿Qué hizo Bolsonaro tras su derrota?
Bolsonaro abandonó Brasil con su familia a pesar de una orden judicial que le prohibía salir del país.

¿Cuál fue el resultado de las elecciones?
Lula ganó las elecciones por cuatro millones de votos tras una remontada en el balotaje.

¿Qué dijo Trump sobre el mercado brasileño?
Trump indicó que los mercados "se fueron al piso" tras las elecciones, reflejando su preocupación por la situación económica.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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