Trump calificó las elecciones brasileñas de "desgracia" y critica la victoria de Lula

El presidente estadounidense, Donald Trump, expresó su desaprobación hacia las elecciones presidenciales en Brasil, un día después de que el candidato conservador derrotado, su aliado Flávio Bolsonaro, se trasladara a Estados Unidos.

"Seguí las elecciones. No tomé partido, pero vi lo que pasaba en Brasil, fue una desgracia", afirmó a los medios antes de asistir a un mítin electoral.

En medio de la controversia, Bolsonaro dejó Brasil junto a su familia tras su derrota, a pesar de haber recibido una orden judicial de no salir de su país debido a una investigación en curso por lavado de dinero.

Al llegar a Miami el miércoles, se presentó en un comunicado como "el líder de Brasil" y aseguró que se encargaría de organizar la oposición al presidente reelecto Luiz Inácio Lula da Silva desde territorio estadounidense.

"Solo hay que ver los mercados, se fueron al piso", declaró Trump al ser cuestionado sobre el resultado de las elecciones, a lo que añadió que no quería pronunciarse sobre quién consideraba el verdadero ganador, pero sí que las elecciones fueron una gran vergüenza para el pueblo de Brasil.

A pesar de que Bolsonaro había conseguido ventaja en la primera vuelta, Lula logró una sorpresiva remontada en el balotaje, ganando por cuatro millones de votos.

Trump subrayó: "El presidente (Lula) me pidió que no interviniera, no tomé partido. Pero creo que fue una situación desgraciada". Y añadió que la reacción del mercado es un indicador claro de la situación que atraviesa el país.