Colombia reportó 256 muertes y 973 desaparecidos en el conflicto Rusia-Ucrania

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia ha informado que, según los datos obtenidos a través de canales diplomáticos y consulares, se han registrado 256 muertes y 973 desapariciones de ciudadanos colombianos debido al conflicto entre Rusia y Ucrania.

De los decesos reportados, 162 corresponden a información proveniente de Ucrania y 94 desde la Federación de Rusia. En cuanto a las desapariciones, 676 han sido notificadas desde Ucrania y 297 desde Rusia, según el comunicado emitido por la Cancillería colombiana y reportado por Noticias Argentinas.

Hasta la fecha, la Cancillería ha recibido un total de 1.927 solicitudes de asistencia consular relacionadas con este conflicto, de las cuales 1.013 están asociadas a la Federación de Rusia y 914 a Ucrania.

"Estas cifras reflejan la información recibida por el Ministerio y están sujetas a actualización conforme avancen las verificaciones y se reciban nuevas comunicaciones de las autoridades competentes", señala el informe oficial.

A través del Viceministerio de Asuntos Migratorios, Consulares y Protección Internacional y de sus misiones diplomáticas y consulares, "el Ministerio lleva a cabo un seguimiento a los casos reportados, mantiene comunicación con las familias y realiza, dentro de sus competencias, las gestiones diplomáticas y consulares necesarias".

El viceministro de Asuntos Migratorios, Consulares y Protección Internacional, Pedro Agustín Roa Arboleda, afirmó: "Desde la Cancillería continuamos realizando las gestiones diplomáticas y consulares a nuestro alcance para atender las solicitudes recibidas y brindar orientación y acompañamiento a los connacionales y sus familias".

El Ministerio enfatiza que el Gobierno de Colombia "no promueve, patrocina ni participa en el reclutamiento de ciudadanos colombianos para intervenir en conflictos armados internacionales".

En este contexto, ha solicitado formalmente a las autoridades de la Federación de Rusia y de Ucrania que adopten medidas para evitar la vinculación de connacionales a sus fuerzas armadas.

La Cancillería colombiana también ha instado a los ciudadanos a que "extremen las precauciones frente a ofertas laborales en el exterior, especialmente aquellas relacionadas con actividades militares, de seguridad o de apoyo operativo, y verifiquen sus condiciones y posibles riesgos antes de asumir cualquier compromiso".

El Ministerio recordó que carece de competencia para rescindir, modificar o declarar la nulidad de contratos suscritos por particulares con fuerzas armadas extranjeras.

"Las solicitudes relacionadas con su terminación están sujetas a la normativa y los procedimientos aplicables en cada caso, sin perjuicio de las gestiones de orientación y asistencia consular que correspondan", concluyó la nota oficial.