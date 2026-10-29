Murió Patrick Stewart, el inolvidable capitán Picard de Star Trek y el Profesor X de X-Men

Patrick Stewart, una de las figuras más reconocidas de la ciencia ficción y del teatro británico, murió el miércoles 28 de octubre en su casa de Los Ángeles, a los 86 años. El intérprete alcanzó fama internacional por sus papeles del capitán Jean-Luc Picard en Star Trek: The Next Generation y del profesor Charles Xavier en la saga cinematográfica X-Men.

La noticia fue confirmada por su entorno a través de un comunicado difundido por medios especializados, entre ellos The Hollywood Reporter y Deadline. Según el texto, Stewart atravesaba un proceso relacionado con la enfermedad de Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy, acompañado por su esposa, Sunny, familiares y amigos.

“Estuvo cobijado por el cálido abrazo de su familia y amigos, rodeado de música en vivo, oraciones, lágrimas, risas y ese tipo de profunda emoción que solo él podía inspirar después de una vida de entrega a todos nosotros”, señaló el comunicado.

La despedida destacó también la serenidad y la dignidad que caracterizaron al actor, cuya carrera dejó una marca tanto en la cultura popular como en los escenarios teatrales.

Jean-Luc Picard, el capitán que conquistó a varias generaciones

Uno de los papeles más emblemáticos de Stewart fue el del capitán Jean-Luc Picard, al frente de la nave Enterprise en la serie Star Trek: The Next Generation, estrenada en 1987. Durante siete temporadas, el actor construyó un personaje reconocido por su liderazgo, su capacidad de reflexión y su compromiso con la exploración y el conocimiento.

Stewart retomó el papel en varias películas de la franquicia y, décadas después, volvió a interpretarlo en la serie Star Trek: Picard, emitida entre 2020 y 2023.

Su interpretación trascendió el universo de la ciencia ficción y convirtió a Picard en uno de los personajes más representativos de la saga. Su voz profunda y su estilo sobrio se transformaron en rasgos distintivos de su trabajo.

El Profesor X y su huella en la saga X-Men

Otro de sus personajes más populares fue Charles Xavier, conocido como el Profesor X, líder de los X-Men. Stewart interpretó al mentor de los mutantes en distintas películas de la franquicia, donde compartió pantalla con figuras como Ian McKellen, quien encarnó a Magneto.

El personaje, que representa una visión de convivencia entre humanos y mutantes, le permitió mostrar una faceta diferente de su capacidad interpretativa, sin abandonar la profundidad y la autoridad que caracterizaron muchos de sus papeles.

Su participación en el universo de Marvel también se extendió a producciones posteriores. Antes de su muerte, había filmado escenas para Avengers: Doomsday, cuyo estreno estaba previsto para una fecha posterior. De esta manera, su trabajo volverá a llegar a las pantallas de forma póstuma.

Una carrera marcada por Shakespeare y el teatro

Aunque millones de espectadores lo recuerdan por sus personajes en el cine y la televisión, Stewart dedicó una parte fundamental de su trayectoria al teatro. Formado en la tradición clásica británica, integró durante años la prestigiosa Royal Shakespeare Company, con la que interpretó obras del repertorio de William Shakespeare.

A lo largo de su carrera asumió papeles como Macbeth y Claudio, además de protagonizar adaptaciones teatrales de autores como Harold Pinter y Samuel Beckett.

También presentó en numerosas ocasiones una versión unipersonal de Cuento de Navidad, de Charles Dickens, una de las obras que mantuvo vinculadas su trayectoria y su vocación escénica.

Su trabajo recibió importantes reconocimientos y, en 2010, fue nombrado caballero por la reina Isabel II por sus servicios a la dramaturgia.

La despedida de una figura de Hollywood

El comunicado difundido tras su muerte recordó al actor como un hombre cuya dedicación y sensibilidad dejaron una huella profunda en quienes compartieron su vida.

“Siempre guardaremos en el corazón la tranquilidad y la reflexión reflejadas en su rostro, un recordatorio eterno de su gracia invencible”, expresó el texto.

Con más de seis décadas de trayectoria, Patrick Stewart construyó un legado que unió el teatro clásico con algunas de las franquicias audiovisuales más populares del mundo. Para distintas generaciones, será recordado tanto por el liderazgo sereno del capitán Picard como por la humanidad y la convicción del Profesor X.