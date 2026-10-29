Marc Anthony cautivó en el Movistar Arena y se alista para otra función

Buenos Aires, 29 de octubre (NA) -- El artista Marc Anthony volvió a demostrar por qué es considerado el máximo referente de la salsa y una de las figuras más importantes de la música latina al deslumbrar con un espectáculo sold out este miércoles en el Movistar Arena.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el cantante ofreció un show inolvidable frente a sus miles de fanáticos argentinos, cargado de emoción, energía y una colección de éxitos que hicieron vibrar el recinto durante más de dos horas. Aún le queda una presentación pactada para este 29 de octubre, con producción de Fénix Entertainment Group.

El consagrado cantante hizo bailar a todos sus fanáticos con un repaso de su impecable repertorio, que incluyó grandes clásicos como "Pa'lla voy", "Valió la pena" y "Vivir mi vida", en una noche llena de momentos de conexión con el público.

Con una puesta imponente y una banda de excelencia, Marc Anthony reafirmó el vínculo especial que mantiene con Argentina, país que lo recibe una vez más con localidades agotadas a tan solo horas de iniciada la venta. La fiesta de la salsa continúa el 29 de octubre para una segunda y última presentación en el país.

La presentación formó parte de su nueva gira internacional, con la que continúa recorriendo algunos de los principales destinos del mundo, entre ellos Chile, Perú, Venezuela y su clásica residencia en Las Vegas. Producido por Fénix Entertainment, el regreso de Marc Anthony a la Argentina confirma una vez más el impacto y la vigencia de un artista que trascendió generaciones y fronteras, consolidándose como una de las voces más influyentes de la música latina de todos los tiempos.