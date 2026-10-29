Llaryora pidió que el RIGI impulse a las pymes: "Tienen que desarrollar proveedores locales"
El mandatario cordobés destacó la experiencia industrial de su provincia para abastecer proyectos de minería, gas y petróleo, y reclamó financiamiento para modernizar las fábricas. También advirtió por la caída del consumo, las dificultades de las pymes y la pérdida de puestos de trabajo.
29/10/2026 | 12:29Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora.
El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, reclamó que las empresas beneficiadas por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) asuman un compromiso con la industria nacional y promuevan la incorporación de proveedores locales a sus cadenas de abastecimiento. “Las empresas que son beneficiarias de estos RIGI tienen que tener también una responsabilidad y una visión estratégica en ayudar a desarrollar los proveedores locales”, afirmó durante la ronda de negocios realizada en la Estación Fluvial de Rosario.
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LLARYORA PIDIÓ DESARROLLAR PROVEEDORES PARA LA MINERÍA
El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, destacó las oportunidades que abre la minería para la industria nacional y reclamó que las grandes empresas beneficiadas por el RIGI impulsen el desarrollo de proveedores locales. https://t.co/tJdPhUgAtK— Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) October 29, 2026
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El mandatario destacó que Córdoba cuenta con experiencia industrial en sectores como la fabricación de maquinaria agrícola, autopartes, camiones y componentes para aviones. Consideró que ese conocimiento puede aprovecharse para abastecer los proyectos de minería, gas y petróleo. Sin embargo, advirtió que será necesario financiar la transformación productiva, facilitar la compra de maquinaria y promover programas de desarrollo de proveedores por parte de las grandes compañías. También resaltó la importancia de estos encuentros para acercar a las empresas argentinas a nuevas oportunidades comerciales.
Por otra parte, Llaryora alertó sobre las dificultades que atraviesan las pequeñas y medianas empresas por la caída del mercado interno y cuestionó la falta de atención del Gobierno nacional a esos sectores. “No podés estar mirando solo esto, tenés que mirar toda la película”, sostuvo, en referencia al crecimiento potencial de las industrias vinculadas con la energía y la minería y a la situación de las actividades más afectadas. Además, defendió las medidas impulsadas en Córdoba para estimular el consumo y el financiamiento productivo. “Un plan económico no se sostiene sin un plan social que sostenga el plan económico”, concluyó.
Informe de Ramiro Porchietti.
Lectura rápida
¿Quién reclamó el compromiso de las empresas beneficiadas por el RIGI?
El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora.
¿Qué deben promover las empresas beneficiadas por el RIGI?
La incorporación de proveedores locales a sus cadenas de abastecimiento.
¿Dónde se realizó la ronda de negocios?
En la Estación Fluvial de Rosario.
¿Qué sectores industriales destacó Llaryora en Córdoba?
La fabricación de maquinaria agrícola, autopartes, camiones y componentes para aviones.
¿Qué advirtió Llaryora sobre las pequeñas y medianas empresas?
Que atraviesan dificultades por la caída del mercado interno y la falta de atención del Gobierno nacional.