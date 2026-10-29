Clima en Tucumán: cómo seguirá el tiempo este jueves 29 de octubre

Este jueves 29 de octubre, el clima en Tucumán se caracteriza por un ambiente cálido y mayormente despejado. La temperatura actual es de 24°, con una sensación térmica similar, lo que sugiere un día agradable para disfrutar al aire libre.

La humedad se sitúa en un 64%, lo que puede generar una sensación de calor moderada. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 m, y el viento sopla a 3.6 m/s desde el este, contribuyendo a la frescura del ambiente.

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Tucumán.

Ahora

Las condiciones actuales del tiempo en Tucumán son favorables, con un cielo de pocas nubes. La presión atmosférica se mantiene en 1019 hPa, lo que indica estabilidad en la atmósfera.

El clima hoy jueves 29 de octubre

La temperatura mínima para hoy se espera en 16° y la máxima alcanzará los 24°. Las condiciones de viento y humedad se mantienen estables, lo que permitirá disfrutar de un día sin lluvias.

Pronóstico extendido

Para los próximos días, se anticipa un cambio en las condiciones climáticas. El viernes 30 de octubre, la mínima será de 14° y la máxima de 29°, con pronóstico de lluvias moderadas. El sábado 31 de octubre, se espera una mínima de 17° y una máxima de 33°, con lluvias ligeras. El domingo 1 de noviembre, la mínima será de 17° y la máxima de 30°, con lluvias moderadas. El lunes 2 de noviembre, la mínima se prevé en 18° y la máxima en 28°, también con lluvias moderadas. Finalmente, el martes 3 de noviembre, la mínima será de 21° y la máxima de 29°, con lluvias moderadas.