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Clima en Mendoza: cómo seguirá el tiempo este jueves 29 de octubre

Este jueves 29 de octubre, Mendoza presenta un clima cálido con temperaturas que oscilarán entre 16° y 28°. La humedad es del 39% y se prevé un día mayormente soleado.

29/10/2026 | 12:21Redacción Cadena 3

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Clima en Mendoza: pronóstico del tiempo para el 29 de octubre

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Mendoza en el día de hoy.

Ahora

Las condiciones actuales en Mendoza indican un cielo con pocas nubes y una temperatura de 25°. La sensación térmica es de 25°, con una humedad del 39%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 2 m/s desde el sureste, y la presión atmosférica se sitúa en 1017 hPa.

El clima hoy jueves 29 de octubre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 16° y una máxima de 28°. Las condiciones de viento, humedad y visibilidad se mantienen estables, con un día predominantemente soleado y sin probabilidades de lluvia.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Mendoza traerán cambios en el clima. El viernes 30 de octubre, se anticipa una mínima de 19° y una máxima de 29°, con lluvias ligeras. El sábado 31 de octubre, la mínima será de 18° y la máxima de 27°, también con lluvias ligeras. El domingo 1 de noviembre, se prevé una mínima de 17° y una máxima de 27°, continuando con lluvias ligeras. El lunes 2 de noviembre, la mínima será de 17° y la máxima de 23°, con lluvias ligeras nuevamente. Finalmente, el martes 3 de noviembre, se espera una mínima de 16° y una máxima de 24°, con lluvias ligeras.

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