Clima en Mendoza: cómo seguirá el tiempo este jueves 29 de octubre
Este jueves 29 de octubre, Mendoza presenta un clima cálido con temperaturas que oscilarán entre 16° y 28°. La humedad es del 39% y se prevé un día mayormente soleado.
FOTO: Clima en Mendoza: pronóstico del tiempo para el 29 de octubre
Alertas
No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Mendoza en el día de hoy.
Ahora
Las condiciones actuales en Mendoza indican un cielo con pocas nubes y una temperatura de 25°. La sensación térmica es de 25°, con una humedad del 39%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 2 m/s desde el sureste, y la presión atmosférica se sitúa en 1017 hPa.
El clima hoy jueves 29 de octubre
Para hoy, se espera una temperatura mínima de 16° y una máxima de 28°. Las condiciones de viento, humedad y visibilidad se mantienen estables, con un día predominantemente soleado y sin probabilidades de lluvia.
Pronóstico extendido
Los próximos días en Mendoza traerán cambios en el clima. El viernes 30 de octubre, se anticipa una mínima de 19° y una máxima de 29°, con lluvias ligeras. El sábado 31 de octubre, la mínima será de 18° y la máxima de 27°, también con lluvias ligeras. El domingo 1 de noviembre, se prevé una mínima de 17° y una máxima de 27°, continuando con lluvias ligeras. El lunes 2 de noviembre, la mínima será de 17° y la máxima de 23°, con lluvias ligeras nuevamente. Finalmente, el martes 3 de noviembre, se espera una mínima de 16° y una máxima de 24°, con lluvias ligeras.