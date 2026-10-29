Clima en Santa Fe: cómo seguirá el tiempo este jueves 29 de octubre

El clima en Santa Fe para este jueves 29 de octubre se caracteriza por un ambiente cálido y soleado. La temperatura actual es de 26°, con una sensación térmica similar, lo que indica un día agradable para disfrutar al aire libre. La humedad se mantiene en un 50%, lo que contribuye a la sensación de confort en la jornada.

En cuanto a las condiciones del viento, se registra una brisa suave de 3.6 m/s proveniente del noreste. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10,000 metros, y la presión atmosférica se sitúa en 1016 hPa. Estas condiciones hacen que el clima sea propicio para actividades recreativas y deportivas.

La temperatura mínima para hoy se espera en 15°, mientras que la máxima alcanzará los 27°. Con un cielo despejado, los habitantes de Santa Fe podrán disfrutar de un día soleado, ideal para salir a pasear o realizar actividades al aire libre.

De cara al pronóstico extendido, el viernes 30 de octubre se anticipa un cambio en las condiciones climáticas, con lluvias de alta intensidad y temperaturas que oscilarán entre 16° y 28°. Para el sábado, se espera un cielo despejado, con mínimas de 14° y máximas de 30°. El domingo, las temperaturas se mantendrán similares, con mínimas de 18° y máximas de 28°, aunque se prevén lluvias moderadas.

En resumen, este jueves 29 de octubre se presenta como un día ideal para disfrutar del aire libre en Santa Fe, antes de que las lluvias lleguen para marcar el fin de semana.