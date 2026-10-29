Clima en Salta: cómo seguirá el tiempo este jueves 29 de octubre

Este jueves 29 de octubre, el clima en Salta se caracteriza por la presencia de lluvias ligeras, lo que ha generado un ambiente fresco y húmedo en la región. La temperatura actual es de 18°, con una sensación térmica ligeramente inferior de 18°. La humedad se encuentra en un 74%, lo que contribuye a la sensación de frescura en el aire.

En cuanto a las condiciones actuales, el cielo está cubierto por nubes que traen consigo lluvias ligeras. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a una velocidad de 1 m/s desde el norte. La presión atmosférica se mantiene en 1017 hPa, lo que indica un ambiente relativamente estable a pesar de las lluvias.

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 11° y una máxima de 18°. Las lluvias continuarán durante el día, lo que podría afectar las actividades al aire libre. La combinación de alta humedad y temperaturas frescas puede hacer que la sensación térmica se mantenga baja, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente.

En el pronóstico extendido, para mañana viernes 30 de octubre, se anticipa un leve aumento en las temperaturas, con mínimas de 13° y máximas de 25°, aunque se prevén nuevamente lluvias ligeras. El sábado 31 de octubre, el clima mejorará con un cielo despejado y temperaturas que oscilarán entre 15° y 28°. Sin embargo, el domingo 1 de noviembre, se espera que las lluvias regresen, con mínimas de 16° y máximas de 30°.

El inicio de noviembre traerá consigo un clima variable, con días de sol y otros con lluvias ligeras, lo que es característico de esta época del año en Salta. Es importante estar atentos a los cambios en el clima y planificar las actividades en consecuencia.