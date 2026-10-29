Frigerio: "La estabilidad económica tiene que trasladarse al crecimiento y al empleo"

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, destacó la importancia del trabajo conjunto entre las provincias para aprovechar las oportunidades de inversión vinculadas al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Durante una ronda de negocios realizada en Rosario, sostuvo que el desarrollo minero debe traducirse en más empleo y actividad para las empresas argentinas.

“Realmente tenemos mucho para perder si seguimos peleando, si seguimos discutiendo problemas hasta que no son nuestros”, afirmó Frigerio, quien valoró la iniciativa del gobernador santafesino, Maximiliano Pullaro, de convocar a otras jurisdicciones para vincular a sus empresas con las grandes compañías mineras. En ese sentido, señaló que Entre Ríos llevó firmas de la provincia para participar de los encuentros con representantes del sector.

“El derrame no es automático, el derrame hay que construirlo”, advirtió el mandatario entrerriano. Según explicó, para que las inversiones tengan un impacto concreto en la economía regional es necesario incorporar a las empresas metalúrgicas, metalmecánicas, de logística, transporte y catering. También remarcó la importancia de generar vínculos entre los proveedores y las grandes compañías para que puedan integrarse a sus cadenas de producción.

Frigerio consideró que la estabilidad macroeconómica y las reglas de juego previsibles son condiciones necesarias para el desarrollo, aunque planteó que deben complementarse con políticas que impulsen la actividad y el empleo. “La posibilidad de terminar con la restricción externa, con la falta de dólares”, a partir del crecimiento de los sectores energético y minero, representa una oportunidad para el país, sostuvo. Sin embargo, advirtió que ese proceso debe acompañarse con generación de puestos de trabajo de calidad y articulación entre el sector público y el privado.