FOTO: Netflix presenta una miniserie de "Orgullo y prejuicio" que se estrena el 3 de diciembre

Buenos Aires, 29 de octubre (NA) -- La plataforma de streaming líder, Netflix, ha revelado el lanzamiento de una nueva adaptación de "Orgullo y prejuicio", que se basa en la icónica novela de Jane Austen, en formato de miniserie. La serie tiene programado su estreno para el próximo 3 de diciembre.

Según información de la Agencia Noticias Argentinas, este ambicioso proyecto estará bajo la dirección de Euros Lyn y contará con el guion de la escritora británica Dolly Alderton.

Los actores Emma Corrin y Jack Lowden interpretarán a Elizabeth Bennet y al señor Darcy, respectivamente, dando vida al romance que ha cautivado a generaciones. Esta versión busca ser fiel a la obra de Austen, incorporando detalles que no fueron incluidos en la película de 2005.

El elenco se completa con Jamie Demetriou como el señor Collins, Daryl McCormack en el rol de Charles Bingley y Louis Partridge como George Wickham. Además, Siena Kelly dará vida a Caroline Bingley y Fiona Shaw interpretará a Lady Catherine de Bourgh, un personaje clave en el conflicto entre Elizabeth y Darcy.

El reparto incluye también a Anjana Vasan, Sebastian Armesto, Rosie Cavaliero, Saffron Coomber, James Dryden, Justin Edwards, James Northcote, Eloise Webb e Isabella Sermon.

La historia de "Orgullo y prejuicio" está ambientada en la campiña inglesa a principios del siglo XIX, donde una familia con dificultades financieras se encuentra en la urgencia de casar a sus cinco hijas, dado que las leyes de la época impiden que ellas hereden la propiedad familiar.

Este contexto lleva al encuentro entre Elizabeth Bennet y Darcy, que comienza con tensiones y malentendidos. A lo largo de la narrativa, el orgullo de Darcy y los prejuicios de Elizabeth se entrelazan, y ambos personajes deben enfrentar enredos familiares y revelaciones a través de cartas, que ponen a prueba su amor.